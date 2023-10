Le azioni Campari e Saipem affondano sul Ftse Mib, ma non ancora tutto è perduto

Al termine della seduta del 26 ottobre le azioni Campari e Saipem affondano sul Ftse Mib. Ora se le azioni Saipem ci hanno abituato a repentini cambi di direzione, quelle Campari meno frequentemente mostrano violente escursioni giornaliere. Tuttavia, anche se le azioni Campari e Saipem affondano sul Ftse Mib, non ancora tutto è perduto.

Ribasso da record per le azioni Campari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 26 ottobre a quota 10,31 €, in ribasso del 6,78% rispetto alla seduta precedente.

Era dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina (marzo 2022) che non si vedeva un ribasso giornaliero così importante sul titolo Campari. Inoltre, non si registrava un’escursione giornaliera così ampia dalla scoppio della pandemia di Covid 19 (febbraio 2020). Ci sono, quindi, tutti gli ingredienti per dichiarare la seduta del 26 ottobre come da record.

Eppure, nonostante il ribasso da record, le quotazioni sono riuscite a salvare la pelle. Dopo essere arrivate a perdere circa il 14%, infatti, le quotazioni hannon recuperato andando a chiudere sopra l’importantissimo supporto in area 10,295 €. Potrebbe, quindi, prendere forza lo scenario che vede le quotazioni di Campari dirigersi verso area 11,8 €.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 10,295 €.

Anche Saipem riesce a resistere nonostante il forte ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 26 ottobre in ribasso del 5,32% rispetto alla seduta precedente a 1,3355 €.

Era da due mesi che non si registrava un ribasso così profondo su questo titolo. Tuttavia, in chiusura di giornata il bilancio finale non è così drammatico. Come si vede dal grafico, infatti, il supporto in area 1,317 € ha resistito alle pressioni ribassiste creando i presupposti per una ripartenza al rialzo che prenderebbe forza nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 1,3728 €. In questo caso il rialzo potrebbe proseguire secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua.

