Quanto costa prendere casa nel borgo italiano preferito da Ed Sheeran, dove passa tutte le vacanze

Spesso pensiamo che gli stili di vita delle persone che hanno un patrimonio straordinario sia molto diverso da quello della maggior parte dei lavoratori. Eppure, a ben vedere, non servono investimenti faraonici per poter frequentare le stesse zone abitate dai grandi cantanti o dai divi di Hollywood.

È la magia del nostro Paese, in cui alcune aree per il proprio fascino storico e culturale, sono abitate da ricchi investitori o da paesani di vecchia data. Merito anche di circuiti promozionali, come quello dei Borghi più belli d’Italia, che mantengono e coltivano, incentivandolo, il turismo slow verso queste aree. Capita così che anche una star come Ed Sheeran possa incontrarsi d’estate a passeggiare in un borgo umbro affacciato sul Lago Trasimeno, ovvero Paciano. Meglio non rovinare, la sua privacy: i locali lo sanno bene ed evitano di disturbarlo. Sono le regole di quiete e pacifica convivenza del borgo. Ecco quanto costa prendere casa nel borgo italiano preferito da Ed Sheeran, un vero investimento.

Un borgo arroccato nella natura del cuore verde d’Italia

Forse non ci potremmo permettere la sua villa, ricavata da un antico monastero di pietra e circondato da vigne ed ulivi. Ma vivere a Paciano è possibile con investimenti che non sono al di fuori del comune. SI tratta pur sempre di un borgo, in cui le vecchie generazioni purtroppo non vengono totalmente rimpiazzate dalle nuove. A giudicare dalle valutazioni liberamente consultabili delle agenzie immobiliari diffuse su territorio nazionale, nel centro del borgo di Paciano, elevato su una collina che guarda sul Trasimeno il prezzo dell’acquisto si aggira sui 1.250 € al metro quadro, mentre un affitto costa in media 5,38 € al metro quadro.

Per fare un paragone, nella città di Roma i prezzi centrali, in media, sono più del triplo. Certo quando si acquista un bene occorre considerare non solo la spesa, ma anche la resa. Se riteniamo che nel tempo il valore possa crescere, anziché diminuire, stiamo realizzando un investimento di valore. Al di là di questo, se apprezziamo il fascino della vita del borgo, potremmo trovare una dimensione nuova, sfruttandola magari come luogo delle nostre vacanze, come fa Ed Sheeran. D’altronde ci troviamo a 2 ore da Roma, 1 ora e 40 minuti da Firenze, e molto meno da Siena e da Perugia. Ma quali sono i prezzi all’interno delle mura del borgo medievale di Paciano?

Quanto costa prendere casa nel borgo italiano preferito da Ed Sheeran, un vero investimento

Anche in questo caso basta compiere una ricerca con le agenzie immobiliari per fantasticare ad occhi aperti su come potrebbe essere la nostra vita se volessimo intraprendere un cambio di rotta. Un trilocale nel centro medievale, con camino ed affacciato su un posso antico, è in vendita per soli 83.000 €. Un terratetto unifamiliare, sebbene da ristrutturare, è in vendita per 85.000 €. Se sogniamo un terra tetto in un palazzo storico di 220 metri quadri e disposto su tre livelli, non dobbiamo immaginare investimenti milionari. Uno è in vendita per 220.000 €.

