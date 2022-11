Bonus da 500 e 600 euro per il caro bollette con ISEE fino a 40.000 euro ma solo in una Regione

Crisi economica post pandemica a cui si aggiunge la disoccupazione, che in Italia non ha mai smesso di crescere. Poi dallo scorso febbraio a tutto questo si sono aggiunte le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina, che hanno portato le famiglie italiane a dover rivedere completamente la gestione della propria economia domestica. Anche a causa dell’aumento delle bollette della luce e del gas e dei carburanti.

A tutto questo, poi, si aggiunge un aumento esponenziale dei prezzi di ogni prodotto. E ci si trova di fronte alla perdita del potere di acquisto di stipendi e pensioni. Ma arriva un Bonus da 500 e 600 euro per il caro bollette, anche se non è per tutti.

Prezzi sempre più alti e stipendi sempre uguali

I prezzi a causa dell’inflazione sono in continuo aumento, mentre gli stipendi restano invariati. Almeno i pensionati possono contare sulla rivalutazione annuale del proprio assegno che, anche se bassa, porta qualche soldo in più mensilmente. Questo da modo di far fronte all’aumento almeno dei beni di prima necessità.

E proprio in questo clima di crisi ogni aiuto è gradito, sia che venga dallo Stato sia che a provvedere siano le Regioni autonomamente. Le parole del Governo, in questi giorni, sembrano essere proprio “sostenere e aiutare”. E si spera che con la nuova Legge di Bilancio ci sia qualche cambiamento in positivo per tutti.

Bonus da 500 e 600 euro per il caro bollette, ma solo in questa Regione

Un’iniziativa molto interessante è stata presa per le famiglie della Regione dell’Alto Adige, dove sono stanziati due diversi Bonus. Uno per famiglie con figli minori nel nucleo, un altro destinato a tutte le altre. E lo scopo è proprio quello di sostenerle nel contrastare il caro bollette.

Iniziative simili stanno nascendo anche in altre Regioni ma in questo articolo vogliamo concentrarci su questa dell’Alto Adige, che ci sembra particolarmente interessante.

Proprio a dimostrazione di quanto sia grave la situazione che stiamo vivendo, infatti, i CAF del luogo sono stati affollati dai cittadini. Impazienti di presentare la dichiarazione per avere l’ISEE per il Bonus in questione. Ma vediamo di cosa si tratta.

Bonus da 500 e da 600 euro

Iniziamo con il dire che l’unico requisito per poter beneficiare del Bonus è l’indicatore ISEE che deve essere entro i 40.000 euro. Per presentare domande c’è ancora tempo, visto che il limite ultimo è previsto per la fine di marzo 2023.

Come dicevamo i Bonus sono di diverso importo:

uno da 600 euro che spetta alle famiglie che hanno nel nucleo figli minorenni;

uno da 500 euro per tutte le altre famiglie.