Risparmiare sul giardino in primavera arricchendolo con grazia e con pochi euro è possibile con 3 metodi geniali per creare panchine

Diciamo la verità, avere uno spazio attorno a casa gradevole ed elegante è l’obiettivo di tutti. Talvolta pensiamo, sbagliando, che servano grossi investimenti. In realtà, ci sono una serie di accorgimenti che possono farci risparmiare molti soldi. Questi riguardano sia il metodo di illuminazione che la vera e propria composizione.

Ci vuole forse un pochino di forza di volontà e di fortuna nel trovare il materiale giusto. Nulla però ci impedisce di guardare in garage oppure, eventualmente, di chiedere ad alcune attività e negozi se vogliono disfarsi del pezzo. Il risultato vuole essere quello di ottenere un’area verde con un fascino speciale. Così, non dobbiamo arrenderci perché risparmiare sul giardino in primavera arricchendolo con grazia è fattibile.

Dipende dallo stile che vogliamo dare

Sia che vogliamo dare uno stile moderno, cottage o country, saremo accontentati senza spendere quasi nulla. Andiamo per ordine cronologico partendo dalla moda più recente. Li avremo visti in locali e cantine. Sono i bancali di legno, anche conosciuti come pallet. Che siano lucidi, colorati da noi o al naturale, sono praticamente gratuiti. Chiediamo a supermercati e fruttivendoli e scateniamo la fantasia. Sono personalizzabili, divertenti ed anche amici del pollice verde. Potremmo infatti utilizzare le insenature dello schienale per mettere vasi e piantine. Dobbiamo solo essere bravi a incastrare due bancali. Uno servirà per appoggiare la schiena, l’altro le gambe. Portiamo cuscini e teli e, prima di utilizzarli, diamo un’occhiata ad eventuali chiodi sporgenti e pericolosi.

Un’altra soluzione molto facile da realizzare ed accattivante è rappresentata dalle gabbie metalliche a forma di panchina riempite da sassi. Sul mercato si trovano già soluzioni di questo tipo complete e pronte all’uso. Potremmo però assemblarle noi risparmiando decisamente. Non dobbiamo fare altro che dirigerci presso un grande distributore ed acquistare dei sacchi di ciottoli decorativi da giardino.

Il prezzo è variabile in base al tipo ed alla grandezza. Consideriamo che dovremmo trovare sacchi da 20 kg di calibro 60/100 a meno di 10 euro al sacco. Versiamo i ciottoli all’interno di un gabbione metallico. Anche in questo caso spetterà a noi la scelta del modello. Nei grandi distributori di bricolage ne troveremo diversi tra cui scegliere. L’importante è che la gabbia metallica sia dell’altezza e della larghezza giusta per consentire ad una o due persone di sedervisi. Potremmo posizionarla accanto ad una parete se vogliamo avere uno schienale. Per ricavare il sedile possiamo invece acquistare delle travi di legno. Possiamo utilizzare delle corde per assicurarle alle gabbie.

Risparmiare sul giardino in primavera arricchendolo con grazia e con pochi euro è possibile con 3 metodi geniali per creare panchine

Il fascino del legno antico e dei bei tempi andati può ritornare grazie semplicemente a due ruote da carro. Divertiamoci a ritrovarle nei nostri depositi in campagna. In questo caso, però, dovremo probabilmente chiedere l’intervento di un falegname. Le due ruote di carro saranno utilizzate come supporti laterali e braccioli. L’asse laterale che le unisce sarà invece la base per il sedile. Sarà su questa che ci sarà da saldare qualche stecca di legno. A completamento verrà saldato lo schienale. Il risultato sarebbe però uno splendido connubio tra l’eleganza ed il fascino del carro. Sembrerà di essere tornati in un cottage di epoca vittoriana con qualche decina di euro.

Non dimentichiamo infine che il giardino deve essere anche illuminato. Anche in questo caso esistono dritte utili per massimizzare il profitto dando un taglio a spese di bolletta inutili. Potremo fornire una illuminazione efficace e funzionale risparmiando il più possibile.