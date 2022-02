Non soltanto Ariete e Scorpione sono i terribili dell’oroscopo: ecco il lato oscuro di tutti i segni zodiacali

Quanti di noi se si saranno sentiti dire dalle persone più vicine, come familiari o amici, che abbiamo un brutto carattere?

Eppure, il carattere, per chi ci crede, non è solo il risultato di ciò che sperimentiamo nel corso della vita e dell’educazione che riceviamo. No, non stiamo parlando di genetica ed ereditarietà, che comunque fanno la loro buona parte di lavoro.

Ci riferiamo alle influenze astrali dei nostri segni zodiacali.

Molti lettori, forse, staranno già annuendo.

Non di rado, infatti, ci capita di vedere il nostro interlocutore strabuzzare gli occhi quando riveliamo il nostro segno.

Ci sono, infatti, alcuni segni zodiacali che più di altri godono di una cattiva fama, a volte anche ingiustamente.

Questo perché non soltanto Ariete e Scorpione sono i “terribili” dello zodiaco da temere maggiormente.

Tutti noi abbiamo il nostro lato oscuro e questo vale tanto per i due incriminati quanto per tutti gli altri segni.

Ariete, Scorpione, Gemelli, Cancro, Sagittario, Pesci

Ecco quali sono i “punti deboli” di questi 6 segni zodiacali.

Ariete

Impulsivi e impazienti, molti li temono per il loro essere spesso scorbutici.

Si aspettano sempre di essere capiti anche senza aprir bocca.

Scorpione

Misteriosi e riflessivi, hanno difficoltà a esprimere emozioni e sentimenti.

Sono, inoltre, piuttosto gelosi e rancorosi; queste emozioni talvolta li spingono a prendere decisioni affrettate.

Gemelli

Decisamente i pettegoli dello zodiaco, faticano a mantenere segreti e custodire confidenze.

Disorganizzati e disordinati, sono sempre alla ricerca di conferme ed approvazione.

Cancro

Insicuri e poco inclini a sopportare la solitudine tendono ad attorniarsi di persone senza dar loro il giusto valore.

Possessivi e lunatici.

Sagittario

I Sagittario fanno molta fatica a mettere radici, vivendo nella tendenza a scappare da responsabilità e rapporti duraturi.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono molto umorali, drammatici e indecisi anche nelle questioni di ogni giorno.

I continui lamenti e piagnistei tendono ad allontanare spesso chi vi sta intorno.

Non soltanto Ariete e Scorpione sono i terribili dell’oroscopo: ecco il lato oscuro di tutti i segni zodiacali

Scopriamo ora le note dolenti degli altri 6 segni: Toro, Leone, Capricorno, Aquario, Bilancia e Vergine.

Toro

Inutile dire che qui il difetto più grande è la testardaggine estrema.

Possessivi e gelosi, difficilmente riusciremo a sradicarli da abitudini e routine quotidiana.

Leone

I Leone possono essere molto egocentrici e arroganti.

Hanno inoltre bisogno di essere spesso al centro dell’attenzione per non sentirsi abbandonati.

Capricorno

I nati del Capricorno tendono a voler avere sempre la ragione dalla loro, abbassando raramente la guardia e l’orgoglio.

La difficoltà ad aprirsi agli altri può farli percepire freddi e distaccati.

Aquario

Il loro più grande difetto è l’imprevedibilità e la difficoltà a mettere radici.

Sempre in fuga da tutto ciò che è stabilità, sicurezza e impegno.

Bilancia

Degli indecisi nati i Bilancia possono essere anche dei grandi malfidati.

Stargli accanto a volte può non essere semplice, tra bisogno di attenzioni e voglia di indipendenza.

Vergine

Iper-perfezionisti e critici, i Vergine si irritano facilmente se le cose non vanno come avrebbero voluto.

