Continuano gli alti e bassi e al forte ribasso di ieri, oggi segue un altrettanto forte rimbalzo dei mercati azionari.

Cosa attendere da ora in poi? Come vedremo nei prossimi paragrafi, il movimento odierno ha fatto variare la tendenza di brevissimo ma il quadro tecnico di fondo sostanzialmente non è cambiato e rimane ancora ribassista.

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:01 della giornata di contrattazione del 25 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.551

Eurostoxx Future

3.965

Ftse Mib Future

25.770

S&P 500 Index

4.374,63.

Il nostro frattale annuale rimane ribassista fino al mese di giugno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 25 febbraio.



Forte rimbalzo dei mercati azionari ma il quadro tecnico non cambia. Cosa attendere settimana prossima?

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.014. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.226.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.823. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.119,5.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.775. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 26.735.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.286. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.384.

Quale posizione di investimento mantenere in ottica multidays?

In apertura del 28 febbraio chiudere gli Short in corso dall’apertura del 21/22 febbraio sugli indici analizzati.

Qual operatività mantenere?

Fra il time frame giornaliero e quello settimanale si ravvisano tendenze differenti e per questo motivo si consiglia di rimanere a bordo campo in attesa di segnali più chiari.

Dopo questi continui alti e bassi e forte volatilità quale movimento attendere dalla giornata di lunedì?

Difficile fare una prevsione attendibile. Proprio lunedì potrebbe chiarire le dinamiche della prossima settimane e se il ribasso sia terminato per il momento, oppure potrebbe partire una nuova ondata di vendite.

Approfondimento

La guerra in Ucraina: come investire