Il capitolo di spesa delle automobili di casa è uno di quelli che incide maggiormente sul budget. Assicurazioni, bolli, benzina e manutenzioni. Senza considerare il cambio degli pneumatici, all’avvicendarsi delle stagioni con relativi costi. Voci di spesa che si fanno sentire in maniera significativa sui nostri conti correnti. Provare a risparmiare soldi sul tagliando delle auto di casa è un’impresa difficile, ma non impossibile. Gli Esperti della nostra Redazione in questo articolo mettono a disposizione le loro conoscenze.

Auto in garanzia o legata alla casa madre

Prima di partire coi ragionamenti, è bene fare un distinguo tra le due tipologie principali di tagliando delle nostre auto:

a) quello legato alla garanzia della vettura e alla casa madre;

b) quello che potremmo definire tagliando libero.

Nel primo caso, anche con le sempre più utilizzate formule di acquisto o noleggio a lungo termine, il tagliando nelle officine autorizzate dalla casa madre è obbligatorio per mantenere la garanzia. In questo caso non ci sono grossi margini di risparmio. A meno che non scegliamo direttamente la formula “tutto compreso” con bollo, assicurazione e manutenzione incluse nel leasing.

Tagliando libero

È invece possibile e meno complicato risparmiare soldi sul tagliando delle auto di casa, se non siamo vincolati alla casa madre. In questo caso, diventa veramente prezioso farsi amico un meccanico o un elettrauto. Soprattutto se in casa possediamo diverse vetture. Se, sfortunatamente, non abbiamo un meccanico di fiducia, l’idea migliore è quella di farsi fare più di un preventivo, scegliendo quello col miglior rapporto prezzo-qualità. Fondamentale, infatti in ottica risparmio è la scelta di pezzi originali, o compatibili di case più a buon mercato. E, qui, possiamo vedere veramente la differenza di prezzo. I pezzi originali possono arrivare a costare anche il 20% in più sulle vetture di classe media. Percentuale che sale per quelle di lusso.

Le campagne promozionali

Facendo sempre l’ipotesi di non avere un’officina di riferimento, un ottimo modo di risparmiare, è quello di approfittare delle campagne promozionali sui tagliandi e sulle revisioni. In questi casi, soprattutto avendo più macchine, approfittare per tutte le vetture di casa delle offerte in corso, può davvero significare risparmiare un bel po’ di soldi.

