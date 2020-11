I biscotti fatti in casa sono una delle merende e delle colazioni preferite dei nostri bambini. Purtroppo, feste e festine sono al momento al bando, ma possiamo fare felici i più piccoli di casa con qualcosa di diverso dal solito. Oggi i nostri Esperti propongono una ricetta sorprendente, quella dei biscotti in padella. Una preparazione e una cottura insolite, col risultato però che entusiasmerà chi ancora non conosce queste dolcezze. Vediamo come cucinare questi biscotti deliziosi. Le dosi sono abbondanti, per far sì che possiamo gustarli sia a merenda che alla colazione successiva.

Tutti gli ingredienti

a) 350 grammi di farina;

b) 140 grammi di burro;

c) 140 grammi di zucchero;

d) 60 ml di latte;

e) un cucchiaino di cannella;

f) scorza di limone grattugiata;

g) scaglie di cioccolato fondente.

La preparazione

Ecco una ricetta sorprendente quella dei biscotti in padella, semplici da fare e buonissimi da assaggiare:

a) sul piano da lavoro, prendiamo la farina e formiamo il classico vulcano, inserendo lo zucchero e il burro tagliato a dadini.

b) aggiungiamo il latte, cominciando ad amalgamare, quindi la cannella e la scorzetta di limone;

c) raggiunto un impasto vellutato e omogeneo, avvolgiamolo nella pellicola per alimenti e lasciamo in frigorifero per una mezzoretta;

d) quindi prendiamo il mattarello e stendiamo l’impasto, e, usando anche un bicchiere, formiamo i nostri biscotti;

e) iniziamo a scaldare la padella sul fuoco, utilizzando una antiaderente bassa dal diametro largo, quindi inseriamo i biscotti e cuociamo per tre minuti entrambi i lati, a fuoco basso e con coperchio;

f) alla mano, alla doratura dei biscotti, preleviamoli dalla padella e disponiamoli in un vassoio, non prima però di averli ben spolverati con polvere o scagliette di cioccolato fondente. In alternativa anche la polvere di cocco, o le scagliette di zucchero per gelati e decorazione delle torte.

