Prendiamo una sera d’inverno. Fredda, grigia e cupa. Mettiamoci pure questo momento no della pandemia e decidiamo di lanciare una sfida al sistema intero. Dedichiamoci a una ricetta originale, fantastica, ma per una sera, togliamoci la dieta dalla testa. I nostri Esperti propongono dal Sud la pasta mollicata un vero trionfo del sapore. Le sue origini sono lucane, fiere come il popolo che tenne testa anche all’invasione dei legionari romani. Il nome originale è “ammuddicata” e la cucinano anche in Sicilia e Calabria. Vediamola nella sua versione originale.

Ingredienti per 5 persone

Dal Sud la pasta mollicata un vero trionfo del sapore che prepariamo per 5 persone:

a) 500 grammi di bucatini o spaghetti;

b) 6 acciughe sotto sale;

c) peperoncino possibilmente fresco;

d) 120 grammi di mollica di pane raffermo o del pane grattugiato;

e) olio;

f) aglio;

g) sale e pepe.

La preparazione

a) Prendiamo le acciughe, laviamole, puliamole e togliamo le lische, mettendole poi in una padella antiaderente con dell’olio. Cuociamo per qualche minuto fino a formare quasi un patè;

b) in un’altra padella scaldiamo il pane grattato, o ancora meglio la mollica rafferma assieme all’olio, mantenendo il fuoco basso e prestando molta attenzione a non attaccare il pane. Aggiungiamo pepe e sale;

c) dopo aver fatto bollire la pentola coi bucatini, scoliamoli al dente e gettiamoli nella padella del pane, aggiungendo le acciughe;

d) facciamo saltare per qualche secondo, mescolando bene gli ingredienti e serviamo a tavola ben caldo.

È un piatto semplice, ma assolutamente saporito. Usare il pangrattato significa risparmiare tempo, ma utilizzare invece la mollica sbriciolata sarà senz’altro meglio. La ricetta rende al meglio con la pasta lunga. Alcune varianti prevedono anche l’utilizzo del prezzemolo fresco, che viene messo a decoro, ma anche quale ingrediente, a cottura ultimata. Molto apprezzata anche l’unione finale, se pur non prevista dalla ricetta originale, di olive verdi o nere di grosse dimensioni.

