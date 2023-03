Forno ventilato o forno statico? Ecco quando usare queste modalità

Cucinare con il forno è molto salutare ma è importante conoscere anche le funzionalità e saper come fare..

In cucina abbiamo la fortuna di avere tanti utensili e macchinari con i quali è possibile realizzare le nostre ricette. Si è partiti dai tempi antichi cucinando semplicemente con la legna e il fuoco, fino ad arrivare ai fornelli, al forno e alle ultime modalità di cottura come la friggitrice ad aria. Quando realizziamo un piatto non solo è importante la scelta e la quantità degli ingredienti nel modo giusto. È anche essenziale riuscire a saper riconoscere la temperatura che quell’alimento deve raggiungere. Per questo motivo oggi andremo a conoscere meglio il forno, uno degli strumenti più utilizzati.

Quanti tipi di forno esistono

Le tipologie di forno le possiamo così elencare:

forno elettrico;

forno a gas;

forno a microonde;

forno a legna.

Ognuno di questi ovviamente ha delle caratteristiche ben precise. Ad esempio il forno a microonde è uno degli strumenti più utilizzati negli ultimi tempi. È in grado di scongelare o riscaldare davvero in pochissimo tempo. Proprio per questo motivo viene usato molto per comodità e per la sua velocità. Il forno a legna invece è rinomato grazie alla pizza. Si nota subito la differenza di una pizza cotta con il forno a legna o con il forno elettrico. Il forno a gas anche da un punto di vista economico fa risparmiare e inoltre raggiunge rapidamente alte temperature.

Forno ventilato o forno statico? Le diverse tipologie di cottura

Quello su cui ci andremo a concentrare è il forno elettrico, comprendendo meglio le sue funzioni e modalità di cottura.

Le modalità di cottura

Quando compriamo un forno abbiamo davanti due tipologie di scelta: il forno ventilato o il forno statico. Negli ultimi tempi però sono stati messi in commercio forni che presentano entrambe le funzioni. Infatti è consigliabile acquistare quest’ultimo, in modo da poter cambiare modalità a seconda di ciò che bisogna cucinare. Partendo dalla prima modalità ovvero quella del forno ventilato, possiamo dire che cuoce più velocemente rispetto alla statica. Il forno ventilato viene consigliato per lo più per la cottura di paste al forno, arrosto, pesce al cartoccio, verdure e dolci. Il forno statico invece viene consigliato per la cottura di cibi lievitati ed è una modalità di cottura molto più dolce. Il forno statico può essere utilizzato per la cottura di pizza, brioche, pan di spagna, pasta sfoglia e così via…

Altri consigli

Quando leggiamo una ricetta ed arriva il momento della cottura, leggiamo sempre “cuocere in forno preriscaldato”. Infatti questo è molto importante farlo. Inoltre è consigliabile anche evitare di aprire il forno durante la cottura. Se lo si fa si va a destabilizzare la temperatura interna del forno e ci potrebbe voler più tempo per ultimare la cottura. Ovviamente è importante come sempre pulire il forno dopo l’utilizzo quando si sporca. Così abbiamo compreso un po’ di più se utilizzare il forno ventilato o forno statico e quando.