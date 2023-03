Olio verde di Calabria in primavera: il frutto fa bene alla salute e ne bastano solo 50 ml al giorno

Frutto dai molti usi, in Italia la produzione è esplosa negli ultimi anni raggiungendo l’apice. Gli altri Paesi ci invidiano questo prodotto di cui non potremmo più fare a meno.

Secondo Coldiretti la Calabria controllerebbe il 90% della produzione mondiale. Questo grazie a 1.500 ettari coltivati e a un riconoscimento DOP che ha fatto entrare il prodotto di diritto nell’élite del Made in Italy da esportare all’estero. La penisola è conosciuta e temuta in tutto il Mondo per i suoi prodotti di alta qualità che sono in grado di conquistare grandi fette di mercato. E ora l’elenco di questi beni così preziosi si arricchisce di uno dei frutti più salutari che esistano in natura.

Secondo Coldiretti, gli utilizzi del bergamotto sono diversi e attirano tutti l’attenzione dei consumatori. La parte gialla del frutto maturo serve per gli oli essenziali, la parte verde del frutto acerbo è utile per i canditi o per l’olio della profumeria. La parte verde è impiegata anche per ottenere liquori e per il Nero di Bergamotto. Tè, succhi di frutta, liquori e oli essenziali sono i prodotti più venduti, ma facciamo attenzione ai benefici che questo frutto avrebbe se integrato nella nostra dieta alimentare.

Consumo al minimo

Olio verde di Calabria in primavera, il frutto che fa bene non può mancare nelle nostre tavole. Se l’olio essenziale ha proprietà antinfiammatorie, disinfettanti e cicatrizzanti, il succo è in grado di aiutarci a tenere sotto controllo il colesterolo. Il suo gusto deciso e acre simile a quello del limone ma più fruttato piace molto quindi è normale che venga considerato come una vera e propria ricchezza aggiunta.

50 ml al giorno sono sufficienti per soddisfare il nostro fabbisogno e stare subito meglio. Purché si tratti di succo al naturale e diluito nella maniera corretta. Per fare ciò dobbiamo spremere al mattino mezzo bergamotto e diluirlo con l’acqua che lo rende gradevole. Se non riusciamo a trovarlo al supermercato possiamo comprare il succo di bergamotto puro confezionato. Lo troviamo tramite e-commerce pastorizzato e senza zuccheri. Possiamo diluirlo con il succo d’arancia o di mandarino, di kiwi oppure con il melograno. Otterremmo un superfood che a colazione ci darà forza e tanta protezione.

Olio verde di Calabria in primavera utile per la pelle

Del bergamotto non dobbiamo buttare nulla. La buccia può essere utilizzata per insaporire i piatti primaverili come i risotti o il pesce arrosto. Possiamo creare in casa gelati, canditi o caramelle senza zuccheri e conservanti. Il frutto è formato per l’80% di acqua e le varietà sono di 3 tipi cioè il femminiello, il castagnaro e il fantastico. Un frutto in media ha 42 calorie.

In cosmetica il bergamotto è utilizzato anche per i profumi o per le essenze da mettere negli ambienti o nei cassetti e negli armadi. Si possono ottenere creme di bellezza e scrub lenitivi ricchi di proprietà. L’olio essenziale sparso con poche gocce in un pot pourri di petali ci aiuta a rilassarci ed elimina l’umido dei termosifoni. Cura l’alitosi e disinfetta il cavo orale grazie ai gargarismi, lenisce le irritazioni dovute a scottature e bruciori e cicatrizza le ferite della pelle. Raramente troviamo prodotti naturali che siano così versatili e utili. Le nostre preparazioni casalinghe potrebbero avere un amico in più.