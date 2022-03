Marzo è finalmente iniziato e ci porta alcune delle verdure e degli ortaggi più buoni dell’anno. Proprio in questi giorni iniziano a comparire nelle corsie dei supermercati i nostri amatissimi carciofi. E oggi scopriremo come usarli per una ricetta davvero sfiziosa, che quasi sicuramente verrà apprezzata da tutta la famiglia. Quindi, ecco come cucinare i carciofi in appena 30 minuti anche senza essere grandi esperti di cucina e con alcuni ingredienti davvero inaspettati.

Trasformiamo i carciofi in gustosissime frittelle

La ricetta di cui parleremo oggi è quella delle frittelle di carciofi e seppie aromatizzate alla menta. Un piatto pronto in appena 30 minuti che non richiede particolari abilità in cucina e che potremo proporre sia come antipasto che come contorno.

Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

4 seppie non troppo grandi;

5 carciofi;

1 spicchio d’aglio;

7 foglie di menta;

acqua e farina per la pastella;

olio, sale e pepe per condire;

100 g di panna fresca;

130 g di yogurt bianco magro;

20 ml di succo di limone.

Come cucinare i carciofi in appena 30 minuti e trasformarli in un antipasto o in un contorno che ci farà innamorare al primo morso

Iniziamo a preparare le frittelle mettendo in infusione le foglioline di menta nell’olio. Dovranno starci per un paio d’ore. Quindi, se vogliamo velocizzare i tempi, completiamo questa operazione in anticipo.

Puliamo le seppie e tagliamo la parte inferiore alla julienne. Ripetiamo la stessa operazione con i carciofi e poi iniziamo a dedicarci alla pastella.

Prendiamo una ciotola e riempiamola con acqua e farina. Iniziamo a mischiare bene e, quando il composto comincia a essere solido, inseriamo le seppie e i carciofi. Ricopriamoli bene e aggiungiamo un pizzico di sale e pepe per insaporire.

Ora è il momento di iniziare a friggere. In una padella antiaderente mettiamo uno spicchio d’aglio e l’olio aromatizzato alla menta. Facciamo scaldare per un paio di minuti e passiamo in padella il nostro mix di seppie e carciofi.

Non appena è ben dorato, togliamolo e mettiamolo ad asciugare su un foglio di carta assorbente.

Manca solo il tocco di classe. Prendiamo la panna, lo yogurt magro e il succo di limone. Montiamo per qualche secondo la panna e poi incorporiamo gli altri due ingredienti. Creeremo una panna acida da mettere sopra le frittelle che ci farà letteralmente impazzire.

