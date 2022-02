Grazie al freezer del nostro frigorifero possiamo non fare la spesa tutti i giorni ma conservare gli alimenti più a lungo. Infatti, a causa della nostra vita frenetica non sempre abbiamo il tempo di andare ad acquistare tutti i giorni gli alimenti che ci servono. Quando però utilizziamo frigorifero e freezer dobbiamo usarli con accortezza. Una lunga permanenza dei cibi al loro interno non favorirebbe il mantenimento della qualità.

Il tempo massimo per ogni alimento è questo

Dunque, quando teniamo in frigo e in freezer gli alimenti dovremmo essere a conoscenza di quanto tempo massimo potremmo tenerli dentro. Infatti, col tempo potrebbero perdere qualità e sapori e noi aver speso inutilmente i nostri soldi.

Prendiamo ad esempio il pane. È buono se consumato fresco, dopo perderà la sua morbidezza, ma raffermo ci tornerà molto utile. Potremmo decidere di congelarlo fresco, se vorremo avere a nostra disposizione delle porzioni da utilizzare nei giorni seguenti. Avvolgiamolo bene dentro un sacchetto alimentare, anche con la pellicola o con la carta stagnola se lo preferiamo. E dividiamolo in più parti se non lo consumeremo per intero. La durata massima della permanenza nel congelatore però non dovrebbe superare i due o tre mesi.

È possibile congelare anche la pasta fresca fatta in casa se non viene consumata immediatamente. Insieme ad altri alimenti lievitati potrebbe durare in freezer non oltre due mesi. Dopo averla preparata lasciamola asciugare. Poi congeliamo la pasta singolarmente dentro delle teglie. Una volta congelati i vari pezzi potremmo assemblarli e formare dei gruppi. Dureranno fino a tre mesi.

Potremmo tenere pane, pasta fresca, carne e pesce nel congelatore fino a questo tempo massimo e avere questi alimenti ancora freschi

Carne e pesce hanno una durata maggiore in freezer. La prima, sapientemente divisa in fette o in parti in sacchetti adatti al congelamento, potrebbe durare fino a 10 mesi. A seconda del tipo di carne la durata potrebbe variare. Pollo, tacchino e selvaggina in generale potrebbero rimanere in freezer fino ad un massimo di 12 mesi. Questa durata scende se abbiamo carne macinata che appositamente conservata potrebbe rimanere nel congelatore fino a 3-4 mesi.

Per quanto riguarda la conservazione del pesce, potremmo arrivare ad un massimo di 6 mesi a patto che si pulisca prima il pesce. Una volta squamato e sviscerato, andrebbe messo dentro dei sacchetti adatti evitando che al suo interno rimanga aria.

Seguendo queste indicazioni, dunque, ecco quanto potremmo tenere pane, pasta fresca, carne e pesce ben conservati dentro il nostro congelatore con la speranza di poterli trovare ancora freschi e buonissimi.