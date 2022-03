Se la chirurgia estetica non è la nostra prima scelta, ma desideriamo avere delle belle labbra voluminose e sempre in ordine, la scelta potrebbe ricadere sul fai da te. Infatti, potrebbe essere arrivato il momento per realizzare un lucidalabbra naturale seguendo questi semplici passaggi. Occuparsi della propria bellezza non vuol dire solo fare acquisti compulsivi e costosi. A volte basta veramente poco per prendersi cura di viso, capelli e corpo.

Con un po’ d’ingegno creiamo lipgloss a nostro gusto

Innanzitutto, scegliamo uno o due colori di ombretto. Saranno la base per ottenere la colorazione che desideriamo. In alternativa, anche delle rimanenze dei vecchi rossetti potrebbero andare bene. Teniamo a portata di mano anche dei contenitori di vetro o plastica in cui andremo a riporre il prodotto una volta completato il procedimento.

Sciogliamo la cera d’api dentro un pentolino e finché non si sarà tutta squagliata teniamo il fuoco non molto alto. Aggiungiamo l’ombretto di nostra preferenza e mescoliamo bene per incorporare il tutto. Per dare un profumo inebriante al nostro lucidalabbra potremmo utilizzare qualche goccia di olio di cocco o di oli essenziali da noi preferiti. Amalgamiamo con un cucchiaino e poi passiamo al forno a microonde per circa 10 minuti. I prodotti dovranno incorporarsi bene tra loro.

Ora tiriamolo fuori dal forno e aspettiamo che si raffreddi. Infine, il nostro composto dovrà essere conservato in frigo per qualche ora dentro i contenitori precedentemente preparati. Terminata la preparazione potremmo tenerlo in borsetta o nel nostro beauty-case pronto all’uso.

Proviamo a realizzare questi lipgloss volumizzanti fatti in casa per apparire sempre belle, perfette e con labbra carnose

Un altro metodo per realizzare dei lucidalabbra fatti in casa consiste nell’utilizzare il miele. Un prodotto così naturale, malleabile e già profumato non richiede molti altri ingredienti. A due cucchiai abbondanti di miele aggiungiamo un cucchiaio di cera, l’ombretto e qualche goccia di profumante alimentare. I sostituti della cera in questo caso potrebbero essere della vasellina o due bei tocchi di cioccolato bianco.

Facciamo sciogliere in un pentolino e continuiamo a girare. Una volta che si siano assemblati tutti i prodotti, continuiamo a mescolare con una bacchetta finché non si saranno raffreddati. Vedremo che il composto si farà sempre più denso e saremo pronti a metterlo dentro gli appositi contenitori. Conserviamo in frigo per almeno 24 ore prima di iniziare a consumarlo.

Dunque, proviamo a realizzare questi lipgloss volumizzanti in modo facile e veloce e riusciremo ad avere a portata di mano dei trucchi fai da te naturali.