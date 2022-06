Risparmiamo soldi con questo rimedio naturale dall’effetto straordinario per rinvigorire la pelle secca e aprire i pori

La cura della nostra pelle è estremamente importante, poiché come diceva una nota pubblicità “la salute passa anche dalla pelle”. La skin care, infatti, ci permette di avere una pelle sempre giovane, anche a 50 anni.

È vero, non abbiamo una bacchetta per rimuovere rughe e zampe di gallina, ma abbiamo un’importante strumento. La prevenzione. Come prevenire gli inestetismi della pelle? Sicuramente, adottando una serie di abitudini corrette, che ringrazieremo quando saremo più grandi.

Per esempio, a 30 anni dovremmo iniziare ad usare le creme antiage, come forma di prevenzione. Non significa che un giorno non vedremo rughe sul viso, ma potremmo rallentare la loro comparsa e limitare il numero.

Come nel caso del viso, anche il corpo sarebbe da trattare. Per esempio, la pelle secca e squamata sarebbe sinonimo di mancanza di idratazione. Idratare la propria pelle è importante, per l’elasticità della stessa. E poi perché, parliamoci chiaro, una pelle liscia e morbida è il desiderio di tutte.

Chiaramente, in commercio esistono diversi prodotti, come le creme idratanti. Eppure, i rimedi della nonna sono, allo stesso modo, infallibili. Per rinvigorire la pelle secca, avremmo bisogno di uno scrub, affinché le cellule morte spariscano e, allo stesso tempo, la pelle torni a “respirare”, attraverso l’apertura dei pori e l’idratazione.

Lo scrub naturale

Fare lo scrub è essenziale, soprattutto in occasione della ceretta o del rasoio. Con la pelle secca, i pori tendono a chiudersi. Di conseguenza, quando strappiamo, potrebbe capitare che i peli rimangano o si spezzino.

Dunque, per un efficace effetto della ceretta, è necessario fare uno scrub qualche giorno prima. Se non abbiamo il prodotto in casa, niente paura. Risparmiamo soldi con questo rimedio naturale dall’effetto straordinario.

Basta aggiungere, in una ciotola, un cucchiaio di miele, un cucchiaio di zucchero, mezzo cucchiaino di bicarbonato e due cucchiai di olio d’oliva e mescolare. L’olio d’oliva è uno dei rimedi naturali più indicati nella skin care. È idratante e rende la pelle più morbida e, di conseguenza, più elastica, grazie al suo effetto emolliente. Il miele è lenitivo, mentre il bicarbonato è esfoliante. Lo zucchero servirà per rimuovere le cellule morte.

Sotto la doccia, bagniamo la nostra pelle e versiamo la miscela. Strofiniamo con movimenti circolari almeno per 3 minuti e lasciamo in posa, per qualche altro minuto. Successivamente, risciacquiamo con abbondante acqua fredda, la quale è utile per aprire ulteriormente i pori.

Asciughiamo e mettiamo la crema idratante. Facciamo la ceretta l’indomani o dopo un paio di giorni. Lo scrub deve essere fatto almeno due volte a settimana. A poco a poco, la nostra pelle sarà rinvigorita ed elastica.

