Da quando la lavatrice è stata inventata i detersivi sono quei prodotti di cui proprio non possiamo fare a meno. Giusto? Forse no. Esistono delle alternative che ci permettono di evitare l’acquisto di grandi contenitori di plastica contenenti sostanze chimiche e che costano un occhio della testa. Come? Risparmiamo 100 euro sul bucato grazie a questo detersivo ammorbidente naturale fatto in casa che stiamo per descrivere. Infatti, utilizzando ingredienti naturali, economici è di facile reperibilità possiamo comunque ottenere un bucato pulito e profumato. Ne avevamo già parlato nel nostro articolo su come risparmiare fino a 300 euro l’anno sostituendo 3 oggetti che tutti usiamo in casa. Questa scelta ecologica può portare solo vantaggi a noi e al pianeta. Passiamo quindi a scoprire quali sono gli ingredienti necessari per creare un detersivo per lavatrici economico, efficace e sostenibile.

C’è un ingrediente che sentiamo spesso nominare quando si parla di alternative ecologiche ai soliti detergenti: il sapone di Marsiglia. Non è un caso dal momento che smacchia efficacemente, profuma ed è biodegradabile. Lo possiamo trovare facilmente, sia nei supermercati che nei negozi per la casa o in erboristeria. Però utilizzare un detersivo composto solamente di acqua e sapone di Marsiglia potrebbe creare dei problemi. Infatti, essendo un sapone liquido, questo potrebbe finire per depositarsi sui tessuti rendendoli grigi. Si tratta di un effetto che può presentarsi nel lungo periodo se utilizziamo soltanto questo tipo di detergente. Potremmo quindi alternarlo ai classici, ottenendo comunque un certo risparmio. Altrimenti possiamo aggiungere degli ingredienti in grado di limitare al minimo questo inconveniente.

Avremo bisogno di 1 tazza di bicarbonato di sodio, 1 tazza di carbonato di sodio e 30 ml di sapone di Marsiglia liquido. Aggiungiamo 10 gocce di olio essenziale ed ecco fatto.

Mischiamo tutti i nostri ingredienti facendo dissolvere bene ogni sostanza. Possiamo utilizzare dei vecchi contenitori dei detersivi per farlo, chiudendo lì e agitando brevemente gli ingredienti. Adesso possiamo utilizzarlo come un comunissimo detersivo. Se vogliamo utilizzare il sapone di Marsiglia solido, dobbiamo grattugiarne 100 grammi circa facendolo di disciogliere in quattro litri d’acqua.

Ammorbidente

Il detersivo che abbiamo creato ha già un buon potere ammorbidente. Infatti, l’acido citrico riesce a rendere i capi morbidi e setosi. Potremmo anche metterlo nella vaschetta apposita, calcolando una dose di 100 ml a carico insieme a 1 litro d’acqua. Gli oli essenziali del detersivo poi doneranno un delizioso profumo al nostro bucato. Scegliamo quello che preferiamo, come lavanda, muschio bianco, limone, menta o una combinazione di questi.

Ricordiamo che possiamo utilizzare degli ingredienti naturali anche per pulire la lavatrice stessa. Infatti, il bucato non profumerà mai davvero se non seguiamo questi passaggi per far tornare la lavatrice come nuova ed eliminare muffe e batteri.