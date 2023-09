Risparmia sul tempo e sugli ingredienti ma non sul gusto con queste torte al cioccolato facilissime

Golose ma anche convenienti: scopri tutte le torte al cioccolato che si fanno con pochi ingredienti e senza accendere il forno.

Uno dei piaceri del weekend è indubbiamente il cibo.

Dopo un’intera settimana fatta di colazioni saltate e pranzi a base di insalatone è il momento di dedicarsi al gusto in tutte le sue forme.

Da questo punto di vista, soprattutto chi ama cucinare non perde l’occasione per mettere le mani in pasta e concedersi qualche dolce prelibatezza.

Quelli che invece non hanno molta dimestichezza ai fornelli o non hanno tempo perché hanno già organizzato altro, ripiegano sul prodotto finito.

In effetti, preparare un dolce è un bel da fare: bisogna avere tutto l’occorrente, tempo libero ed è una spesa anche in termini di bolletta.

Tuttavia, esistono alcune ricette furbissime e adatte a tutti che fanno proprio venire voglia di cucinare.

Risparmia sul tempo e sugli ingredienti ma non sul gusto: scegli la tua torta al cioccolato preferita e preparati ad un fine settimana dolcissimo.

Cioccolato, che passione

Anche i meno appassionati di dolci fanno fatica a resistere di fronte ad un pezzetto di cioccolato: bianco, al latte o fondente.

In effetti si tratta di un ingrediente semplice ma golosissimo, che generalmente ha un prezzo accessibile e mette subito di buonumore.

Di conseguenza, è difficilissimo non averne in casa almeno una tavoletta, senza contare che qualcuno dovrà ancora smaltire le uova di Pasqua.

Cominciamo con una ricetta che prevede solo 3 ingredienti: 300 g di cioccolato fondente, 70 g di burro e 3 uova.

Oppure puoi preparare un’ottima torta al cioccolato anche senza usare farina, burro e lievito.

È fatta da due dischi di pasta al cacao che racchiudono una semplicissima crema alla ricotta. Tempo di cottura? 30 minuti.

In alternativa, puoi sempre provare la torta al cioccolato al cucchiaio: niente bilancia e niente burro.

Ti basta appunto un cucchiaio per misurare i pochi ingredienti ed è quindi impossibile sbagliare le dosi.

Ma se proprio non ti va di accendere il forno per risparmiare un po’ in bolletta, ripiega sulle ricette da cuocere in microonde.

Gli ingredienti sono sempre gli stessi tra farina, cioccolato e uova ma il pregio della preparazione è proprio la cottura in meno di 10 minuti.

Insomma, mai assaggiato una mug cake?

Alcune torte al cioccolato, inoltre, sono perfette anche per riciclare gli albumi avanzati in frigorifero.

Infine, consigliatissima anche la cremosa al cioccolato: cuoce in 15 minuti ed è pronta a stupirti con un cuore caldo e avvolgente.