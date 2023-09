Come risparmiare soldi valorizzando i prodotti già aperti in cucina con ricette sfiziose ma anti spreco

Sei rientrato tardi senza spesa e non sai cosa mettere in tavola? Ti bastano pochissimi ingredienti e dei semplici avanzi per piatti veloci di qualità.

Ripartire con la routine non significa solo alzarsi presto per andare a lavoro, ma anche tornare stanchi la sera e non sapere cosa cucinare.

Innanzitutto, dopo una giornata alla scrivania non è molta la voglia di stare ai fornelli ma il vero problema è cosa portare in tavola.

Se nel weekend non hai fatto la spesa grossa, devi arrangiarti con quello che hai.

Anche perché altrimenti dovresti passare al supermercato per tutta la settimana e anche se spendi poco alla volta non è affatto conveniente.

Meglio rientrare a casa e ritagliarsi 10 minuti di tempo per fare spesa completa online se proprio non hai modo di organizzarti diversamente.

Le consegne sono rapide e puoi fare una lista strutturata senza prendere cose a caso dagli scaffali per mettere tutti d’accordo a tavola.

Nel frattempo, non resta che fare una cena dignitosa con gli avanzi di frigorifero e dispensa.

Ecco come risparmiare soldi valorizzando i prodotti già aperti in cucina grazie a queste ricette salva cena che non ti aspetti.

Gli ingredienti: pochi ma buoni

Di solito, ci sono alimenti che non mancano mai in frigorifero o in dispensa perché vengono comprati in maggiore quantità al momento della spesa.

Ma cosa si può cucinare di veloce e sfizioso con questi ingredienti, magari unendoli agli avanzi di salumi, formaggi o verdure che gravitano nel frigorifero?

Come risparmiare soldi valorizzando i prodotti già aperti in cucina e preparando piatti di tutti i tipi

Partiamo dai legumi, ottima fonte di proteine che può eventualmente sopperire alla mancanza di carne.

Potresti puntare su un classico uova e piselli oppure fare uno sformato di ceci: servono uova, formaggio grattugiato e spezie oltre ovviamente ai ceci pronti.

I fagioli, invece, puoi farli in insalata con pomodori, olive, alici, prezzemolo e capperi.

Ma passiamo alle uova, con cui fare la classica frittata di cipolle o anche delle omelette da farcire con avanzi di prosciutto, formaggio o verdure.

E cosa cucinare con le patate in eccesso? Potresti usarle come base per una pizza da completare con pomodoro e quello che hai in casa.

O ancor più semplicemente puoi farle in insalata con tonno e cipolle.

Anche con il tonno stesso c’è molto da fare: puoi abbinarlo al sugo di pomodoro e preparare una pasta veloce oppure farne delle deliziose polpette.

Basterà amalgamarlo a pan carré, uova, formaggio grattugiato e prezzemolo per poi cuocere le polpette in forno a 180° C per soli 20 minuti.