Pelle del viso giovane e sana con questa skincare: 3 prodotti da comprare a meno di 15 €

Pelle radiosa e luminosa con 15 € è possibile? Se scegli i prodotti giusti puoi averla senza rimanere al verde! 3 prodotti da avere per la perfetta beauty routine economica ma efficace.

Mantenere una pelle sana e luminosa non deve necessariamente prevedere una spesa esorbitante. Vediamo le attrici, le influencer e le beauty expert utilizzare anche decine di prodotti. Non solo, ogni prodotto ha un costo esagerato, anche più di 50 € cadauno. Ma in realtà non serve utilizzare tanti prodotti per avere la pelle radiosa come quella della Star. Con la varietà di prodotti per la skincare economici sul mercato, si possono ottenere risultati straordinari senza svuotare il portafoglio. Vediamo insieme come scegliere la tua nuova routine a meno di 15 € a prodotto.

Pelle del viso giovane e sana con questa skincare, servono solo 3 step

Il primo prodotto da compare è sicuramente un gel detergente per la pulizia del viso, meglio se con acido salicilico. Per una pelle sana e luminosa bisogna prima di tutto pensare alla sua pulizia. Anche se non ti trucchi abitualmente dovresti struccarti e lavare il viso ogni sera. Perché? Lo smog della città in cui viviamo si appiccica sulla pelle, ostruendo i pori. Puoi comprare l’acido salicilico a parte e utilizzarlo all’occorrenza, quello di The Ordinary costa appena 7,50 € e ne servono poche gocce. Per il gel detergente acquista Hydro Boost di Neutrogena, un ottimo prodotto a 12 €.

Lo step 2 è l’idratazione, proprio come è importante comprare una buona crema corpo bisogna scegliere la giusta crema viso. Per mantenere la pelle giovane, elastica e luminosa bisogna idratarla. Soprattutto se hai la pelle secca o mista ti serve una crema con acido ialuronico. Questo ingrediente trattiene l’umidità nella pelle, aiutandoti a ottenere un aspetto fresco e radiante. Sempre di The Ordinary trovi il Natural Moisturizer a poco meno di 6 €.

Questo step è il più importante, non solo in estate

Si tratta dell’applicazione della protezione solare. È un passo fondamentale per preservare la giovinezza della pelle e prevenire danni causati dai raggi UV. Scegli una crema solare con un fattore di protezione solare (FPS) di almeno 30. Queste creme solari offrono una difesa affidabile contro i danni causati dal sole. Non servono grandi quantità quindi potresti comprare anche le mini size a prezzi più competitivi. Altrimenti trovi il Sun Fluid di Eucerin nella confezione da 50 ml a poco più di 10 €.

In conclusione, avrai una pelle del viso giovane e sana con questa skincare economica. Se hai la pelle grassa puoi anche aggiungere una bella maschera viso una volta al mese. Anche questo prodotto si trova tranquillamente a meno di 15 €. In totale, andrai a spendere più o meno 50 € per 3 prodotti che ti dureranno mesi. Un bell’affare per mantenerti sempre giovane e bella!