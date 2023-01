Risparmia sul fertilizzante per il tuo avocado, con un trucco geniale lo fai in casa!

Se ti piace l’avocado puoi coltivarlo in casa e farlo crescere rigoglioso e con ottimi frutti grazie all’aiuto di un fertilizzante che puoi fare con le tue mani a casa. Ecco come puoi procedere senza spendere in prodotti costosi.

L’avocado è un frutto amato da molti, che si può gustare all’interno di insalate o con cui si può preparare la deliziosa salsa guacamole. L’avocado può anche essere utilizzato per la cucina dei preparati dolciari. Questo perché, a livello di grasso, può sostituire il burro qualora si vogliano preparare biscotti o ciambelle. Molti hanno deciso di inserire l’avocado nella dieta per le sue proprietà antiossidanti e per la ricchezza di fibre, che potrebbero essere benefiche per l’intestino. C’è anche chi ha deciso di coltivarlo in casa. Se sei tra questi, potrebbe interessarti un trucco geniale per ottenere una pianta rigogliosa.

La coltivazione della pianta

Coltivare un avocado in casa è relativamente semplice. Basta acquistare un frutto all’ortofrutta e conservarne il nocciolo eliminando ogni residuo di polpa. Si infilzerà, quindi, il nocciolo con due stuzzicadenti, uno in orizzontale e l’altro in verticale, in modo da formare una croce. Si riempirà ora di acqua un barattolo di vetro e si metterà a galleggiare il seme infilzato. Il barattolo dovrà essere posizionato in un luogo lontano dai raggi del sole ma illuminato da una lampada a LED.

Dopo un mese, si vedranno spuntare le prime radici. Se l’acqua fosse evaporata, la si dovrà aggiungere. Tempo dopo, inizierà a comparire un germoglio, che quando sarà lungo circa 3 cm svilupperà la foglia. Quando la pianta arriverà a 30 cm di altezza, potrà essere spostata nella terra. E qui avrà bisogno di cure adeguate per svilupparsi al meglio, per cui un fertilizzante sarà necessario. Ma attenzione: non dovrai comprarlo, perché probabilmente lo hai già in casa.

Risparmia sul fertilizzante per il tuo avocado

All’approssimarsi della primavera, il tuo avocado avrà bisogno di un buon fertilizzante per crescere nel modo migliore. E permetterti di raccogliere ottimi frutti in estate. Ma non devi pensare di spendere in prodotti costosi, perché puoi usare un preparato di cui potresti già disporre. Si tratta del fertilizzante per agrumi. Risparmia sul fertilizzante per il tuo avocado, se hai piante di agrumi puoi usare quello anche se l’avocado non è un agrume. Questo perché il prodotto contiene dosi ottimali per fertilizzarlo al meglio.

In alternativa, puoi usare il fai da te stesso che useresti per una pianta di limoni. Ti basterà, semplicemente, aggiungere al terriccio un misto di cenere e fondi di caffè.