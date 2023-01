Il segreto per risparmiare al supermercato, pochi lo conoscono e non lo abbandoneremo più!

Tutti entriamo al supermercato per acquistare qualcosa, ma ne usciamo con molto più. Come fare allora per risparmiare nella spesa? Ecco un segreto prezioso.

Questo trucchetto è da veri esperti delle vendite. In genere agli inizi del supermercato si piazzano i reparti studiati apposta per farci spendere di più. Uno fra tutti il reparto verdure. Che scopo potrebbe avere questo reparto, se non il richiamo con i prodotti che provengono dalla natura. Immaginiamo allora alberi da frutto e orti coltivati con broccoli, insalate e verdure varie. Nella nostra testa si crea come un piccolo paradiso, che amiamo molto. Ci sentiamo così più sereni e disposti bene verso l’ambiente che ci accoglie.

Allora cominciamo le nostre spese. Passiamo fra i vari reparti e alla fine ci accorgiamo che abbiamo comprato molto più. Eravamo entrati nel supermercato con l’idea di acquistare solo qualcosa, e ci troviamo con altri prodotti che “potrebbero servirci” in casa.

Dove cominciare a comprare al supermercato

La cosa migliore per evitare il fascino del reparto ortofrutta, è di passare oltre. Lasciamo il reparto verdure per ultimo, e dirigiamoci agli altri. Potremmo cominciare con il reparto detersivi per la casa, che ci permette di scegliere velocemente i prodotti che già conosciamo. È una delle ultime scelte che si fanno nel fare la spesa.

Poi potremmo dirigerci nel reparto detergenti e prodotti per l’igiene personale, come le creme, dentifrici, saponette e altro. A questo reparto si dedica un po’ più di tempo, perché è la zona che porta alla nostra attenzione i prodotti di bellezza. Ci si tiene un po’ di più alla cura del proprio aspetto e all’igiene personale.

Il segreto per risparmiare al supermercato sulla spesa

Una volta comprati i prodotti che in genere si acquistano alla fine, passiamo ai reparti che si incontrano per primi. Il settore alimentare è proprio questo ed anche il più amato dagli Italiani. La nostra voglia di comprare è stata intanto già soddisfatta dagli acquisti fatti prima. Così arrivati davanti al banco salumeria e al settore ortofrutta, ci sentiamo più controllati nella scelta.

Attenzione a questi due errori quando si fa la spesa

A questo trucco si aggiungono due errori da evitare quando si va al supermercato. Prima di tutto non dovremmo prendere il caffè al bar o alle macchine distributrici, quando si entra per gli acquisti. Una ricerca avrebbe mostrato come il caffè fa aumentare la voglia di comprare cose.

Il secondo consiglio è di non fare la spesa con la pancia vuota. In questo caso, i vari prodotti del settore gastronomico e i vini, avranno l’effetto dei giocattoli alla vista dei bambini. Ne saremmo talmente attirati, che ci sembreranno irrinunciabili.

Proprio facendo in questo modo, eviteremo di comprare tanti prodotti in più. Inoltre saremo meno attirati dalle varie offerte che si trovano sugli scaffali. Scopriremo con gioia che alla fine la spesa non è stata tanto alta, ma più vicina a quanto pensavamo di spendere. Dunque ecco il segreto per risparmiare al supermercato in modo facile e intelligente.