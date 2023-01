7 borse firmate sotto i 200 € che hai sempre voluto per essere alla moda a poco prezzo

Desideri una borsa raffinata a un prezzo abbordabile? Ci sono dei modelli che fanno proprio al tuo caso. Puoi portarli a casa con una spesa esigua e ti permetteranno di fare bella figura in giro. Ecco quali sono e i marchi che li producono.

Per seguire le tendenze non devi necessariamente spendere un mare di soldi. La moda sa rivelarsi dispendiosa in termini economici, ma cercando con attenzione riuscirai a risparmiare. Se il tuo sogno nel cassetto è acquistare una borsa nuova che sappia valorizzarti, puoi puntare sul miglior rapporto qualità prezzo. Nei negozi fisici oppure anche online ci sono pezzi di gran classe in vendita a costi alla tua portata. Basta scovare quello ideale, anche grazie agli esempi che ti forniremo a breve. Si tratta di 7 borse firmate sotto i 200 € che ti trasformeranno in una vera diva.

Quante borse deve avere una donna?

Ecco la classica domanda da un milione di euro. Ovviamente, non c’è una risposta giusta ma tutto dipende dall’uso che ne fai. E da quanto sei maniaca degli acquisti. C’è chi ha un unico accessorio che usa in ogni occasione. Chi ne cambia una al giorno, per non risultare mai monotona nell’outfit. In generale, comunque, l’ideale sarebbe avere una borsa adeguata in ogni contesto. Assicurati almeno di averne una da giorno (estiva e invernale) e una da sera, più quella a tracolla per il viaggio. Se proprio volessi salvare spazio nel guardaroba potresti comprare dei modelli in colore neutro, che si adattano a qualsiasi look.

Ecco 7 borse firmate sotto i 200 € da comprare subito

Se pensi ancora che sia impossibile procurarsi borse dei migliori marchi a una spesa contenuta, ti ricrederai. Soprattutto dopo aver scoperto dei modelli che soddisferanno i tuoi desideri. Sono delle vere e proprie it bag per tutti i gusti. Ecco quelle che abbiamo selezionato per te, pronte per l’uso:

borsa a mano in pelle griffata Ottod’Ame ;

; pochette in pelle di Michael Kors ;

; tracolla in pelle Twinset Milano ;

; Ophelie Goodie Mini Coccinelle ;

; tracolla con cuori stampati firmata Liu Jo ;

; borsa a cuore di Kurt Geiger London ;

; tracolla con catena gioiello di Gum Design.

Dove vendere accessori griffati

È tempo di liberarti di quella borsa che ti hanno regalato ma che proprio non ti piace? Puoi semplicemente venderla online. Ci sono tanti siti specializzati nella compravendita di accessori e vestiti che ti aiuteranno in pochi clic.

Uno di questi è Depop, che con una foto ti permette di postare il modello che vuoi vendere al giusto prezzo. Funziona in modo simile anche Vestiaire Collective: fotografi la borsa, aggiungi le info e pubblichi l’offerta. Infine, ti suggeriamo di dare un’occhiata a Rebelle. Qui puoi vendere capi e accessori firmati in autonomia o sfruttando un servizio apposito e veloce. Le commissioni possono variare.