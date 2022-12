Ci sono eccessi di breve a Wall Street ma non di lungo termine. Cosa fare?

Molti continuano a puntare il dito sul fatto che il rialzo iniziato a metà ottobre non sia giustificato dai fondamentali. Il nostro parere è che sia vero il contrario, basta leggere le serie storiche. Nel breve però ci sono degli eccessi. La Federal Reserve si riunirà settimama prossima e deciderà sui tassi di interesse. Ci sono eccessi di breve a Wall Street, cosa fare? Scopriamo nei prossimi paragrafi.

La situazione economica

Torniamo al breve termine. Probabilmente Jerome Powell come anticipato settimana scorsa in un suo discorso, indicherà che il rialzo dei tassi di interesse è finito per il momento. Tutto quindi verrà monitorato attraverso i dati contingenti e predittivi e l’impatto che questi potrebbero avere sull’inflazione e quindi sul ciclo economico in corso. Al momento il livello dei tassi di interesse non sembra una minaccia effettiva per gli utili della società e per la crescita dell’economia. Si vedrà in seguito. C’è da ricordare che osservando e studiando le serie storiche i mercati azionari internazionali hanno continuato indisturbati la loro salita nonsoatnte il rialzo dei tassi.

La giornata di contrattazione del 2 dicembre si è chiusa ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.429,88

Nasdaq C.

11.461,50

S&P 500

4.071,70.

Alla luce degli ultimi giorni di contrattazione cosa attendere per questa settimana?

Per il momento non attendiamo grosse sorprese al ribasso, e saremo concentrati sulla prossiama data di setup in scadenza del 13 dicembre.

Si arriverà a questa data con un minimo o massimo relativo?

Al momento non abbiamo ancora il polso della situazione per definire cosa potrebbe accadere in questa data.

Ci sono eccessi di breve a Wall Street ma il peggio dovrebbe essere alle spalle

Probabilmente il minimo di ottobre ha archiviato definitivamente il ribasso iniziato nel mese di gennaio. Quel minimo potrebbe anche aver scandito un bottom di lungo termine, forse dell’intero decennio.

Fra oggi e domani si potrebbe assistere ad una fase laterale per raffreddare l’eccesso raggiunto sugii oscillatori di brevissimo, ma entro venerdì verranno probabilmente raggiunti nuovi massimi rispetto alla scorsa settimana.