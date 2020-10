Per tutti i Lettori che non vogliono rinunciare ad un delizioso momento di piacere per il palato, ecco una ricetta adatta per tutte le occasioni. La routine quotidiana è entrata nel vivo con l’arrivo dell’autunno. Ogni giorno, proviamo a destreggiarci tra gli impegni della quotidianità. Difficile riuscire a trovare anche il tempo per preparare piatti elaborati e ricchi di ingredienti. Per questo motivo, molto spesso il team di ProiezionidiBorsa propone soluzioni facile e di veloce realizzazione. Con la torta 10 minuti il gusto è assicurato ed in poche mosse il risultato sarà sorprendente. Scopriamo insieme l’occorrente.

Ingredienti

2 uova;

80 g di burro;

100 g di farina di tipo 00;

100 g di zucchero;

1 cucchiaino di lievito per dolci.

Solo 10 minuti per preparare una torta alta e soffice da leccarsi i baffi. Preparazioni

Scommettiamo che seguendo le nostre semplici indicazioni la vostra torta sarà pronta in soli 10 minuti? Prendete una ciotola ed inserite le uova poi lavoratele con lo zucchero. Mescolate bene per evitare grumi ed aggiungete la farina, precedentemente setacciata. Mentre amalgamate con l’aiuto di un cucchiaio, aggiungete anche il burro ed infine il lievito, sempre setacciato precedentemente. Una volta che l’impasto sarà diventato omogeneo, praticamente la torta si può dichiarare pronta. Ovviamente, l’ultimo passaggio è la cottura. Prendete una tortiera dal diametro di circa 24 cm ed inserite all’interno un foglio di carta da forno. Successivamente, versate l’impasto nello stampo e fate cuocere ad una temperatura di circa 160° per 30 minuti.

Quando la torta sarà cotta, lasciatela intiepidire per qualche minuto e poi spolverate con uno strato sottile di zucchero a velo. A questo punto, la vostra torta pronta in 10 minuti potrà essere servita a colazione, oppure dopo pranzo. L’impasto alto e soffice farà felici grandi e piccini.

Se “Solo 10 minuti per preparare una torta alta e soffice da leccarsi i baffi” vi è stato utile, leggete anche “Stupisci i tuoi ospiti con la torta alla zucca e cioccolato”.