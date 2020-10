Milano è davvero così cara? Il costo della vita nel capoluogo lombardo

Milano, si sa, non è una città per poveri. Il capoluogo lombardo presenta un costo della vita tra i più alti d’Italia. Come ogni studente fuori sede sa, affittare una camera a Milano può costare una fortuna. Per non parlare di un intero appartamento.

Negli ultimi anni, molti giovani di tutta Italia hanno deciso di trasferirsi nel capoluogo lombardo in cerca di fortuna, Ma l’alto costo della vita è spesso il più grave ostacolo alla realizzazione dei loro obiettivi, professionali e personali.

Affitti e bollette esorbitanti

Ma Milano è davvero così cara? Il costo della vita nel capoluogo è davvero così proibitivo? Proviamo a fare chiarezza.

Secondo il sito Numbeo, un database che raccoglie informazioni sul costo della vita in moltissime città del mondo, Milano risulta la 52esima città al mondo per costo della vita. Roma, ad esempio, è al 98esimo posto.

Se il salario medio netto a Milano è di 1.650€ al mese (al di sopra della media nazionale), anche le spese sono in proporzione più alte che nel resto d’Italia. Gli affitti milanesi sono molto più alti di quelli romani, ad esempio. Affittare un monolocale a Milano costa in media 1.086€ al mese, contro i 908€ di Roma.

Se volete andare a mangiare fuori a Milano, preparatevi a spendere il 16% in più che a Torino. O l’8% in più che a Roma, e persino il 4% in più della famosissima e carissima Venezia.

Sul fronte delle bollette non va meglio. A Milano si spende per elettricità, acqua e gas il 28% in più che a Bologna, ad esempio.

In quali città conviene vivere

Se poi volete inscrivervi in palestra, dovrete sborsare un bel gruzzoletto. A Milano il fitness costa addirittura il 60% in più che a Torino e il 37% in più rispetto a Napoli.

Insomma, Milano è davvero così cara? Sì, il costo della vita nel capoluogo lombardo risulta molto più alto che in altre città italiane. Se potete lavorare in smart working, vi conviene trovare una città dal costo della vita più contenuto. Per esempio Torino, Roma, Napoli o la bellissima Firenze. Per gli investimenti immobiliari poi, ecco la nuova capitale europea in cui investire nell’immobile.