Il 2022 è un anno particolare, sotto diversi punti di vista. La guerra e l’innalzamento dei prezzi rendono il futuro incerto e instabile e questo pesa anche sulle nostre vite. Anche se non ce ne rendiamo conto, il clima politico e sociale investe anche la nostra sfera privata, condizionando anche il nostro umore.

A causa di questo clima incerto, molte persone hanno sospeso i propri investimenti e questo grava sulla situazione economica. Per questo motivo, tanti di noi si ritrovano oggi a poter potenzialmente perdere soldi. Nulla a che vedere, certamente, con i 4 segni più fiorenti dell’estate, che si ritroveranno portafoglio pieno di soldi a breve.

Vediamo, invece, chi saranno i meno fortunati e, soprattutto, come dovranno comportarsi per tirarsi fuori da questo brutto periodo.

Rischiano di perdere soldi questi 2 segni zodiacali sfortunati che tra poco zoppicheranno perché avranno Saturno contro

Deve prepararsi a subire qualche colpo basso il Toro. L’eclissi parziale del Sole del 30 aprile sembrava segnare l’inizio di un periodo di grande fortuna per questo segno, ma le cose potrebbero andare diversamente. Colpa di Saturno contro e di qualcuno che cercherà di mettere i bastoni tra le ruote nella vita di questo segno.

Abbiamo parlato di “colpi bassi”, perché è proprio ciò che il Toro dovrà aspettarsi da un collaboratore sul lavoro. Massima attenzione, quindi, a soci, colleghi o responsabili, che potrebbero deluderci amaramente. Il suggerimento è di iniziare a mettere da parte dei soldi, per proteggersi da qualsiasi eventualità negativa.

Il periodo potrebbe portare qualche problema anche in amore. Non è il momento giusto per fare nuove conoscenze, ma questo non significherà doversi chiudere a riccio. Meglio vivere questo momento con leggerezza, senza particolari aspettative.

Massima allerta anche per questo segno di fuoco

Potrebbe subire qualche rallentamento anche l’Ariete. In questo periodo sarà importante fare chiarezza sui propri conti, perché potrebbe esserci qualche brutta sorpresa.

I giorni peggiori saranno quelli di inizio estate, quando si potrebbe subire un crollo di fatturato improvviso. Come abbiamo detto, infatti, rischiano di perdere soldi questi 2 segni zodiacali in questo momento un po’ difficile.

Nonostante ciò, però, l’Ariete non dovrà buttarsi giù, anzi dovrà cercare di trarre il buono da questo periodo grigio. La perseveranza non è mai mancata all’Ariete ed è proprio questa la caratteristica che lo risolleverà dal periodo nero che sta vivendo.

In amore le cose non andranno meglio, perché potrebbe finire una relazione decennale.

