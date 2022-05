Da anni gli uomini si sono concentrati sull’osservazione del cielo, pensando che, in qualche modo, le stelle potessero influenzare il nostro cammino.

Nonostante non ci siano prove scientifiche di questo, molte persone credono all’influsso che gli astri hanno su di noi. Questi cambiamenti astrali possono donare energie negative, a riprova del periodo nero che molti di noi hanno appena vissuto.

Altre volte, invece, le stelle ci portano bene, come nel periodo che sta per arrivare nelle nostre vite. Molti di noi, infatti, potranno brindare a una nuova fase, fatta di soddisfazioni e grandi emozioni positive.

Tutto coinciderà con un giorno importantissimo: quello dell’eclissi totale di Luna, che avverrà proprio a maggio. Vediamo chi beneficerà maggiormente di questo fortunato evento cosmico.

Porterà tantissimi soldi e fortuna l’eclissi di Luna di maggio, che riempirà il portafoglio ai 4 segni più fiorenti dell’estate

Il primo segno zodiacale che riempirà le proprie tasche in questo periodo sarà il Cancro. È iniziata ufficialmente la sua ripresa, dopo le sorprese sgradevolissime dell’ultimo periodo.

Il Cancro si prepara a vivere con il vento in poppa nei prossimi mesi. L’estate porterà un mare di emozioni, che toccheranno sia il lavoro che i sentimenti. In particolare dovremo segnarci la data del 16 maggio, giorno per cui è prevista l’eclissi totale della Luna. Questo evento astronomico, visibile anche dalla Terra, aprirà le danze a 3 mesi fatti di nuove avventure sul lavoro.

Chi ha un’azienda si sentirà più produttivo e questo darà nuova carica per fare sempre meglio. Per i dipendenti, invece, potrebbe finalmente arrivare il momento giusto per ricevere un contratto a tempo indeterminato.

Questo darà una grande stabilità anche alla sfera privata, cosa che, invece, sta già vivendo la Bilancia.

Prosegue il periodo d’oro per questo segno

Continua, come dicevamo, la fortuna per la Bilancia, che già a marzo e aprile ha visto scendere oro dai suoi rubinetti. L’incredibile bellezza di questo periodo spingerà la Bilancia a mettersi in gioco. Questa voglia di osare porterà a nuovi risultati sul lavoro, dove i guadagni potranno anche triplicarsi. Infatti, porterà tantissimi soldi e fortuna l’eclissi totale di maggio, anche sul lato professionale.

Buone novità anche in amore, grazie all’impatto che l’eclissi di Luna porterà nella nostra vita.

Ottimo anche quest’altro segno zodiacale

Il periodo florido arriverà anche per la Vergine, così come sottolineato anche dall’oroscopo Maya. In questo periodo la Luna aiuta la Vergine a sentirsi più forte, dandole la forza per mettersi al centro dell’attenzione. Finalmente questo segno metterà al primo posto le sue esigenze, senza trascurarsi come aveva fatto negli ultimi tempi.

Questa cura nei propri confronti farà sembrare la Vergine più attraente, in particolare agli occhi di nuovi possibili partner. Inoltre, è un buon periodo anche per le finanze, grazie agli straordinari successi ottenuti ultimamente sul lavoro.

L’ultimo segno baciato dalla Luna

Terminiamo con l’ultimo segno fortunato, quello del Sagittario. In questa fase della vita, il lavoro assume un’importanza centrale. Potranno esserci discussioni sul lavoro, legate allo stipendio, ma anche queste ci serviranno per crescere.

Alla fine brinderemo a una nuova avventura lavorativa, molto più produttiva e fruttuosa della precedente. Bene anche l’amore, che rimane uno dei punti certi della nostra esistenza.