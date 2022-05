In arrivo sui mercati la lettura dell’inflazione di maggio nell’area euro e in attesa di questo Rapporto USA il 3 giugno

Nell’ottava appena chiusa i mercati hanno recuperato terreno e il bilancio è stato positivo se rapportato allo scorso venerdì. La nuova settimana di Borsa, invece, inizierà con i dati sul settore manifatturiero cinese (e venerdì negli USA) e quelli sul carovita europeo. Inoltre, nel corso dell’ottava avremo alcuni listini (quello USA, quello inglese e cinese) chiusi alcuni giorni per festività. Procediamo con ordine, dunque, anticipando solo che sono in arrivo sui mercati la lettura dell’inflazione di maggio nell’area euro.

Lunedì 30 maggio

Orfani della Borsa americana chiusa per festività (Giornata della Memoria), i mercati europei vivranno dei market movers UE. I dati chiave sono quelli che riguardano il carovita. Alle 9.00 arriverà l’indice IPC, IPP e l’indice IAPC spagnolo. Alle 10.30 l’indice di fiducia delle imprese e dei consumatori portoghesi. Mezz’ora dopo saranno di scena i dati dell’Eurozona: aspettative di inflazione dei consumatori, sentimento del settore industriale e dei servizi, IPC di maggio.

Infine si segnalano i dati sull’inflazione tedesca alle 14.00 (indici IPC e IAPC di maggio) e l’indice IPP italiano (annuale e mensile, aprile) alle 18.23.

La chiusura del mese di maggio

Dalla Cina arriverà (H 3.30) l’indice PMI non manifatturiero, l’indice PMI composito, l’indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero. Alle 8.45 sfilza di dati francesi sul carovita (indici IPC, IPP e IAPC), le spese dei consumatori e il PIL aggiornato. Quest’ultimo dato arriverà anche dalla Svizzera alle 9.00, dall’Italia alle 10.00, dal Portogallo alle 12.00 e dal Canada alle 14.30.

Alle 9.55 avremo i dati sulla disoccupazione tedesca, mezz’ora dopo quelli sull’inflazione portoghese e, alle 11.00, quella italiana: indici IPC e IAPC annuale e mensile, maggio. Sempre alle 11.00 giungerà il dato sull’indice IPC dell’Eurozona. Le aste dei BTP italiani (scadenze a 5, 10 e 15 anni) sono attese per le 11.10. Negli USA si segnala alle 15.45 l’indice dei direttori degli acquisti di Chicago (maggio) e soprattutto il rapporto sulla fiducia dei consumatori (16.00).

In arrivo sui mercati la lettura dell’inflazione di maggio nell’area euro e in attesa di questo Rapporto USA il 3 giugno

In Asia i mercati indonesiani resteranno chiusi per festività, mentre dall’Australia arriveranno i dati sul PIL e dalla Cina l’indice manifatturiero PMI (maggio).

Si segnalano, in Europa, le vendite al dettaglio in Germania (H 8.00). Poi arriveranno gli indici dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero in mezza Europa (Italia, Francia, Spagna, Germania, Eurozona, Regno Unito). Poi segnaliamo il dato sul tasso di disoccupazione in Italia (10.00) e a livello Eurozona (H 11.00). Infine alle 13.00 ci sarà il discorso della Presidente BCE, Christine Lagarde.

Giovedì 2 giugno

Giovedì e venerdì la piazza londinese sarà chiusa per la Spring Holiday Bank. Poi si segnalano i dati sull’inflazione di maggio in Svizzera e gli indici IPP (aprile) e dei prezzi alla produzione (aprile) dell’Eurozona. Negli USA occhio ai dati sulla disoccupazione e alle richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione (tutto alle 14.30).

La chiusura di ottava

Con i mercati cinesi chiusi per festività, i primi dati chiave arriveranno alle 8.00 da Berlino (esportazioni e saldo della bilancia commerciale). In mattinata arriverà indice dei direttori degli acquisti del settore terziario da Roma, Parigi, Madrid, Berlino, dall’Eurozona (alle 15.45 anche dagli States). Alle 9.45 si segnala l’indice PMI Composite in Italia (maggio), alle 9.50 a Parigi e alle 9.55 a Berlino, alle 15.45 negli USA (sempre maggio). Sempre negli USA, infine, occhio al rapporto mensile sul mercato del lavoro degli States.

