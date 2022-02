Alcuni errori alla guida sono particolarmente comuni, pur essendo davvero pericolosi. Ecco dunque un comportamento a cui fare molta attenzione, soprattutto viste le novità del Codice della Strada in vigore dal 10 novembre 2021.

Una disattenzione che può costare davvero cara

Fra le maniere più odiose di perdere soldi spiccano le truffe: dai tentativi di vishing in cui cascano perfino i VIP, ai finti buoni promozionali che svuotano il conto. Ma, sul secondo gradino del podio, ci sono ovviamente le multe. Dover pagare per una semplice distrazione, come un parcheggio sbagliato, è davvero una scocciatura!

Tuttavia bisogna ricordare che alcuni errori alla guida non costano cari solo in termini di soldi. Possono risultare pericolosissimi per la propria incolumità e quella altrui. Eppure, sono purtroppo in tantissimi a commettere questi sbagli, giustamente puniti in modo severo.

In particolare, rischia quasi 700 euro di multa chi non dà la precedenza sugli attraversamenti pedonali. La sanzione amministrativa va infatti da un minimo di 167 a un massimo di 665 euro, con sottrazione di 8 punti dalla patente. Chiaramente la situazione si aggrava se il conducente causa il ferimento o la morte del pedone.

Molti pensano che dare la precedenza ai pedoni sia un gesto quasi automatico. Ma siamo sicuri di sapere veramente cosa comporta il diritto alla precedenza sugli attraversamenti pedonali?

La risposta non è ovvia, date le ultime novità. Pur non aumentando l’entità delle sanzioni, infatti, le modifiche al Codice della Strada prevedono norme per aumentare proprio la sicurezza dei pedoni. Capiamo di cosa si tratta.

Rischia quasi 700 euro di multa e potrebbe perdere 8 punti patente il conducente che ignora questa novità del Codice della Strada

Lo scorso 10 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge infrastrutture e trasporti, convertito in Legge dal Parlamento. Ciò significa che sono in vigore le ultime modifiche al Codice della Strada.

Oltre alle norme, cambiano anche i principi ispiratori: non solo la sicurezza, ma la tutela dell’ambiente e della salute delle persone. Ecco perché, ad esempio, sono state inasprite le sanzioni per chi getta rifiuti dal finestrino o per chi parcheggia nei posti riservati alle persone con disabilità.

Inoltre, viene data più attenzione alla sicurezza dei pedoni. Le sanzioni restano le stesse, ma è stato riscritto l’articolo 191: i conducenti saranno obbligati a dare la precedenza, rallentando o fermandosi, non solo ai pedoni che hanno già iniziato ad attraversare le strisce, ma anche a quelli che si accingono a farlo.

Insomma, occhio ai pedoni che si trovano nelle immediate prossimità di un attraversamento. È importante per evitare multe salate, ma soprattutto tragedie.

