Le candele decorative e aromatizzate negli ultimi anni hanno conquistato tante persone. Creano l’atmosfera giusta e alcune sono così belle da essere proprio complementi d’arredo. Nel corso del tempo abbiamo visto come dalle normali candele profumate si sia arrivati a questi pezzi quasi unici.

Bellissimi bicchieri decorati da riutilizzare una volta che tutta la cera si è consumata. Oppure applicazioni di vario genere che trasformano piccole giare in mini lampade. Per non parlare delle diverse profumazioni che aiuterebbero a rilassarsi.

L’attrazione verso le candele profumate può variare da persona a persona. C’è chi le ama solo per decorare la casa e chi invece le utilizza anche per la meditazione. Insomma il mercato delle candele è sempre più vasto e noi non potremmo esserne più felici.

Sembra incredibile ma le candele avrebbero la memoria e per evitare che si consumino solo al centro ecco che fare

Proprio per questo ormai è possibile trovare tipologie di candele di tutti i tipi. Dalle piccole cialde da utilizzare con il brucia essenze fino alle giare più grandi bellissime da vedere. Però quando si utilizzano queste candele spesso ci si ritrova con un problema comune. Dopo averle tenute accese per un po’ bisogna spegnerle se non vogliamo che si consumino subito.

Ecco però che soprattutto nelle candele con un solo stoppino sorge questo problema. In generale sembra solo una questione estetica, ma si tratta anche di funzionalità. Infatti avremo sicuramente notato che la cera si scioglie soprattutto intorno allo stoppino. Così facendo lascia i bordi quasi intatti creando un antiestetico solco centrale.

Questo non solo è un po’ bruttino da vedere ma farà finire molto presto la candela. Infatti tutta la cera rimasta sui lati verrà sprecata ed è un vero peccato.

Cosa fare quindi?

Le candele hanno quello che potremmo definire memoria. Dopo averle accese la prima volta, le successive si comporteranno allo stesso modo. Quindi la prima accensione è fondamentale per evitare la formazione di quel buchetto centrale. Facciamola bruciare per almeno 3 ore così tutta la cera intorno si scioglierà in modo omogeneo. O nel caso di candele più piccole aspettiamo che la superficie sia tutta ben sciolta prima di spegnerle.

In realtà sarebbe indicato aspettare che si sciolga tutta la superficie dopo ogni accensione. Però se già alla prima procediamo così è molto più difficile che ricapiti successivamente.

Insomma, sembra incredibile ma le candele avrebbero la memoria, per questo è importante fare attenzione alla prima accensione. Così eviteremo di sprecare la cera lasciandola intatta ai bordi della candela. Così anche la nostra candela fai da te alla Nutella si consumerà sempre in modo omogeneo e durerà a lungo.

