Capita a tutti di avere ospiti a cena o per il pranzo della domenica senza averlo previsto. Questo significa dover creare un menù completo con pochissimo tempo a disposizione. Abbiamo giusto il tempo di fare una corsa al supermercato per acquistare qualche ingrediente che ci manca. Ma prima dobbiamo pensare a cosa cucinare. Solitamente la prima scelta è quella di cucinare un primo, magari una pasta veloce e senza troppe pretese.

Ma se vogliamo sorprendere i nostri commensali non basterà mettere a bollire l’acqua e aprire un sugo pronto. Per stupire i nostri ospiti, allora, abbiamo pensato a un menù molto speciale. Con una spesa minima porteremo in tavola due pietanze di pesce in soli 15 minuti. In questo modo eviteremo la solita pasta al forno, cannelloni o risotti con preparazioni lunghissime. Ci resterà tempo anche per apparecchiare bene la tavola.

Gli ingredienti necessari per un menù di pesce last minute

Siamo stati colti alla sprovvista a causa degli ospiti inattesi. Ma non c’è da farsi prendere dal panico. Basterà andare al supermercato e in pochi minuti riempire il carrello di alcuni ingredienti chiave che ci serviranno per mettere su una cena da leccarsi i baffi.

Per prima cosa pensiamo all’antipasto. Ci serviranno due scatolette di tonno sott’olio e una vaschetta di ricotta (le quantità variano in base al numero degli ospiti) per preparare una mousse spezza fame. Poi compriamo del buon pane o dei crostini da accompagnamento.

Ora tocca al piatto forte. Nel reparto surgelati acquistiamo 2 confezioni di platessa surgelata. Possiamo sostituirla con merluzzo, sogliola o altro pesce bianco pronto per essere cotto. Oltre a questo, ci serviranno farina, olio evo, 4 uova, una bustina di zafferano e del vino bianco.

Per stupire i nostri ospiti sostituiamo lasagne e risotto con un velocissimo menù gourmet di pesce sfizioso ed economico

Cominciamo con la preparazione dell’antipasto. In un mixer uniamo tonno sgocciolato, ricotta e succo di mezzo limone. Non buttiamo l’olio del tonno perché potrebbe servirci a rendere più cremosa la mousse. Aggiungiamo qualche grano di pepe e frulliamo tutto. L’antipasto è pronto da servire con pane, grissini o alternative simili.

Nel frattempo, bolliamo le uova per farle diventare sode. Ora prendiamo il nostro pesce lasciato fuori dal freezer. Prendiamo i filetti e, dopo aver versato della farina su un piatto fondo, impaniamoli da entrambe i lati. A questo punto, in una padella abbastanza ampia scaldiamo 2 cucchiai di olio e rosoliamo i tranci di pesce.

Mescoliamo mezzo bicchiere di vino con la bustina di zafferano, versiamolo sul pesce e lasciamo cuocere qualche minuto. Si formerà una delicata salsina di accompagnamento. Sbucciamo le uova, tagliamole in 2 metà e serviamole col pesce.

Lettura consigliata

Bastano 2 ingredienti economici per una cena semplice e leggera ma d’effetto e ricca di proteine