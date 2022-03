Per chi vive in grossi palazzi, isolarsi dagli sguardi altrui non è sempre una cosa semplice. Spesso, limitati dalle regole di condominio o da una spesa tutt’altro che economica, rinunciamo all’idea di privacy arrendendoci alle difficoltà. In altre situazioni, il nostro problema potrebbe essere il vento. In questo caso, il nostro spazio esterno potrebbe essere puntualmente preso di mira da forti folate di vento, indipendentemente dalla stagione in corso. Pertanto, in entrambi i casi siamo costretti a dover trovare una soluzione rapida e soprattutto economica.

Come proteggere balconi e terrazze dal vento e ripararci dagli sguardi dall’alto di vicini impiccioni con profumate piante decorative

Dunque, potremmo ritrovarci in situazioni spesso sgradevoli.

Ad esempio, immaginiamo di avere a disposizione un terrazzo o un balcone arredato, dove poter organizzare aperitivi in compagnia dei nostri amici. In un caso simile, sia il vento che gli sguardi impiccioni del vicino potrebbero darci noia.

Ma potremmo anche ipotizzare una calda giornata di primavera. Magari decidiamo di rilassarci, mettendoci comodi su un lettino prendisole. Ovviamente, anche in questo caso, potremmo ritrovarci invasi dagli sguardi del nostro dirimpettaio o la curiosità proveniente dall’alto e dai palazzi circostanti.

La cosa certa è che nelle situazioni ipotizzate non riusciremmo a goderci con tranquillità i momenti di assoluto e meritato relax. Ecco perché dobbiamo trovare una soluzione, e capire come proteggere balconi e terrazze dal vento e dagli occhi estranei.

La forza del vento

Dovremmo far attenzione alle soluzioni scelte. Infatti, alcune, pur essendo meravigliose da vedere, potrebbero risolvere solamente una problematica. Spesso, condominio permettendo, potremmo affidarci a soluzioni definitive: frangivento realizzati con materiali pesanti come i tramezzi in bambù, stuoie di canne o materiali compatti. Elementi che certamente ci aiutano a risolvere l’aspetto della privacy. Tuttavia, potrebbero non aiutarci a risolvere la problematica legata al vento. Infatti, trattandosi di strutture rigide, le folate di vento riuscirebbero a irrompere con maggiore forza nel nostro spazio. Al contrario, dovremo cercare una soluzione capace di ammortizzare il vento e proteggerci dagli sguardi curiosi.

Soluzione verde

Per risolvere il problema della privacy e ammortizzare le folate di vento, potremmo realizzare una siepe sempreverde con due piante che si adattano facilmente alle stagioni. Potremmo creare un mix con la fotinia e l’alloro. La particolarità di queste piante è che crescono in altezza, di conseguenza riusciremo anche a proteggerci dagli sguardi provenienti dall’alto. Ovviamente, potremmo potare le piante all’occorrenza, evitando d’invadere gli spazi altrui.

La fotinia è una pianta decorativa che rilascia dolci profumi in primavera e richiede pochissime cure, mantenendo un bel colore verde indipendentemente dalla stagione. Durante l’estate, si riempie di bacche rosse che donano una nuova sfumatura al nostro spazio. Inoltre, si adatta facilmente ad ogni clima. Un’altra pianta che si adatta con estrema facilità a climi freddi e caldi è l’alloro. In questo caso, senza particolari attenzioni avremo a nostra disposizione un delicato ingrediente da utilizzare anche in cucina. Queste due piante non sono ingombranti, quindi sono ideali sia per gli spazi esterni grandi che per quelli piccoli.

