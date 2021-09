Durante l’estate abbiamo passato molto tempo davanti casa. Le nostre sedie da giardino in ferro battuto ci sono state vicine in questa stagione appena trascorsa, che sembrerebbe essere l’ultima per loro. Sembrano troppo malconce per arrivare alla prossima.

Più che buttare le vecchie sedie arrugginite da giardino in ferro battuto possiamo restaurarle comodamente

La ruggine le ricopre, il colore sembra quasi inesistente ed è rovinato, ma la struttura è intatta. Con qualche strumento e un po’ di volontà potremmo farle tornare come nuove e risparmiarci di comprarne delle altre.

Per fare questo ci gioverà settembre, poiché ha una temperatura adatta per dedicarsi a questi lavori. Troppo sole e intemperie rischierebbero di rovinare il nostro restauro. Poiché lo faremo fuori casa, questo clima mite è anche l’ideale per rendere piacevole la permanenza in giardino.

Come prima cosa dobbiamo dedicarci alla ruggine. La gratteremo via con la paglietta metallica che solitamente usiamo in cucina. Premuniamoci di una busta o di un foglio di giornale per raccogliere la ruggine che abbiamo fatto saltare. Per togliere le macchie di colore sporgenti rimaste e ottenere una superficie liscia e omogenea, useremo la carta abrasiva per scartavetrare le imperfezioni. Ripuliamo poi la superficie con degli straccerei umidi.

Ridiamogli vita

Una volta ripulite, possiamo passare alla prossima fase. È consigliabile indossare guanti, mascherina e occhiali da lavoro, per evitare che il contatto o l’inalazione delle sostanze possa recarci fastidio. Ora saranno prive di ruggine ma anche spoglie. Dobbiamo colorarle.

Ma prima è necessario stendere una mano di antiruggine con un pennello, facendo attenzione ad angoli, parti intarsiate e decorate. Dobbiamo metterla ovunque per far sì che il nostro lavoro duri e scongiurare la formazione di nuova ruggine.

Facciamo asciugare completamente senza fretta l’antiruggine, a seconda dei tipi ci vorrà più o meno tempo. Se non lo sappiamo lasciamo ferme le sedie per 24 ore per essere sicuri.

Acquistiamo il colore nei negozi specializzati, precisando il materiale della sedia e l’ubicazione all’esterno, sapranno consigliarci il meglio.

Indubbiamente ci troveremo a dover scegliere tra uno smalto e una bomboletta spray. Se vogliamo ultimare in fretta il lavoro e siamo poco pratici nell’usare il pennello optiamo per quest’ultima. Le pennellate richiedono una certa dose di precisazione, se ne dovessero rimanere i segni comprometterebbero il risultato finale. Inoltre importante che il pennello non sia troppo carico di colore, applicando uno strato doppio lo renderemmo più fragile.

Concediamo alla pittura il tempo necessario di asciugarsi e procediamo a una seconda passata. Abbiamo terminato e ridato vita alle nostre vecchie sedie. Come abbiamo visto più che buttare le vecchie sedie arrugginite da giardino in ferro battuto possiamo restaurarle comodamente. Ce le ritroveremo pronte ad accoglierci per l’anno prossimo, o potremmo sfruttarle seguendo questi consigli creativi da seguire per arredare un giardino d’inverno da fare invidia.