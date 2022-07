Le melanzane sono un grande classico che ritorna ogni estate e finalmente in questa stagione possono crescere nel loro habitat naturale, senza l’aiuto delle serre. Tantissime sono le varietà provenienti da diverse zone dell’Italia, anche se la Sicilia è una delle principali produttrici. Tonde, lunghe, viola o striate sono quelle più famose ma anche le più utilizzare in cucina.

Tra fornelli e forno possiamo sbizzarrirci in così tante ricette che un solo ricettario non basterebbe per contenerle tutte. La frittura sarebbe la cottura prediletta per realizzare secondi piatti da capogiro, come la parmigiana. Al contrario, possiamo farle grigliate per preparare antipasti freddi perfetti per l’estate.

Tuttavia, anche la cottura al forno potrebbe dare risultati sopraffini, come nel caso della ricetta che presenteremo in questo articolo, leggera, gustosa e ideale per mantenersi in linea.

Ingredienti

Per preparare questo secondo o contorno per 4 persone occorrono:

2 melanzane tonde;

1 spicchio d’aglio;

400 grammi di pomodoro da insalata o ciliegino;

280 grammi di mozzarella fior di latte;

olive verdi denocciolate (tipo taggiasche);

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

origano q.b.;

foglie di basilico per guarnire q.b.

Melanzane leggere e dietetiche con questa deliziosa ricetta al forno

Laviamo le melanzane, asciughiamole e priviamole delle estremità.

Tagliamole a fette di circa 1 centimetro e strofiniamo su ogni fetta lo spicchio d’aglio precedentemente spellato, come se stessimo preparando delle bruschette.

Poi, intacchiamo la polpa con dei tagli non molto profondi, in modo da cuocerle alla perfezione anche all’interno e far penetrare il condimento. A questo punto, disponiamo tutte le fette su una teglia o una leccarda foderata con carta forno e condiamo con sale e olio Evo.

Inforniamo a 190°C per 15 minuti impostando la modalità statica. Nel frattempo, mondiamo il pomodoro e tagliamolo a cubetti piccolini. Allo stesso modo, tagliamo la mozzarella e dopo spezzettiamo grossolanamente le olive. Trasferiamo questi ingredienti in una ciotola e condiamoli con olio Evo, sale e origano.

Trascorsi i 15 minuti di cottura, sforniamo le melanzane e copriamo ciascuna fetta con questo condimento a base di pomodoro, olive e mozzarella.

Rinforniamo per gli ultimi 10 minuti e, infine, poco prima di servire, guarniamo con delle foglie di basilico sminuzzate.

Quindi, ecco come cucinare melanzane leggere e dietetiche, creando delle pizzettine-bruschette che andranno a ruba.

