Per creare buone abitudini non è mai troppo tardi.

Lo sport è sicuramente una delle migliori abitudini che noi esseri umani possiamo scegliere di prendere ogni giorno dato che riesce a farci stare meglio sia fisicamente sia psicologicamente. Inoltre, riesce anche a tutelarci da alcune malattie o quantomeno a rendere più difficile il loro sviluppo.

Ciò che è straordinario è che, secondo la scienza, lo sport riesce a far bene a tutte le età e compreso alla salute del nostro cuore. Infatti, rinforziamo e alleniamo il cuore anche a 70 anni provando a fare questi facili esercizi fisici. Vediamo come fare.

Le raccomandazioni degli esperti

Quando si parla di salute e soprattutto di salute del cuore bisogna ascoltare il parere degli esperti che è frutto di anni e anni di studi.

In questo caso, gli esperti raccomandano di compiere almeno 150 minuti a settimana di attività aerobica intensa o 75 minuti minuti di attività aerobica intensa. Se proprio non si riesce, basta cercare di essere attivi per 300 minuti a settimana, ovvero per 5 ore. Togliendo i fine settimana, ciò vuol dire che dovremmo essere attivi almeno un’ora al giorno.

Se andiamo anche in palestra, però, è ancora meglio, soprattutto se corriamo o se potenziamo la nostra massa muscolare.

Per gli anziani o comunque per le persone di mezza età, invece, ci viene in soccorso un’altra parte dello studio.

Uno studio italiano ha dimostrato, infatti, che per una persona di 70 anni, compiere 20 minuti di esercizio fisico al giorno diminuirebbe il rischio di contrarre cardiopatie a 80 anni.

Rinforziamo e alleniamo il cuore anche a 70 anni contro cardiopatie grazie a questa attività

Lo studio in questione ha avuto come base la partecipazione di quasi 3000 italiani con un’età maggiore ai 65 anni. Tra di loro erano presenti anche molte donne e si è visto che un’attività fisica regolare porta a una riduzione del 52% delle cardiopatie. Naturalmente, nella vita di ognuno prima si comincia a fare dello sport e meglio è, ma comunque non è mai troppo tardi per cominciare.

Andrebbe evitato anche il fumo e ridotto drasticamente il consumo di alcol e caffè per poter migliorare a pieno il quadro e la situazione.

