L’ultimo giorno della settimana è uno dei più significativi a livello culinario. Molte famiglie festeggiano il proprio tempo libero stando insieme e mangiando. Per questo, oggi proponiamo una deliziosa preparazione da provare assolutamente. Infatti, non si possono cucinare solo lasagne, risotti e piatti di pasta, ecco un’idea perfetta da sfruttare per stupire i propri ospiti anche di domenica. Un’alternativa a tutti questi grandi classici della cucina italiana, sono le crespelle, piccoli dischi rotondi da farcire a piacimento e da ripassare in forno. Scopriamo come possiamo portarle in tavola.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

2 uova;

200 g di farina 00;

400 g di latte vaccino intero;

600 g di broccoli, preferibilmente surgelati;

3 mozzarelle fior di latte;

1 testina di aglio;

besciamella pronta q.b.;

olio di oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

1 cipolla bianca piccola;

vino bianco q.b.

Non solo lasagne, risotti e piatti di pasta, ecco la ricetta per un primo cremosissimo perfetto da servire per il pranzo della domenica

Per preparare la base basta rompere le uova in un contenitore e sbatterle con l’aiuto di una forchetta. Aggiungere poi il latte e amalgamarlo nello stesso modo. Setacciare all’interno la quantità di farina indicata incorporandola man mano nel composto. Il risultato finale dovrà essere fluido e liscio.

Coprire il tutto con pellicola e lasciare riposare in frigo per mezz’ora. Nel frattempo preparare il ripieno. In un’altra pentola far sbollentare i broccoli surgelati per il tempo necessario. mondare l’aglio e la cipolla e tagliare quest’ultima a fette fini. Prendere una pentola e ungerla con un filo di olio e mettere a rosolare la cipolla e l’aglio. Quando saranno imbionditi, aggiungere la salsiccia sbriciolata e senza budello.

Sfumare con del vino bianco e, se necessario, salare e pepare. Scolare i broccoli e inserirli nella preparazione. Far saltare il tutto per circa 3 minuti. Rimuovere le crepes dal frigo, mettere una pentola pulita a scaldare sul fuoco e versare al centro un mestolo di pastella. Inclinare la padella con il manico per far sì che questo si distribuisca con omogeneità.

Girare con una spatola dopo un paio di minuti. Continuare così fino a quando non si è esaurita la pastella, mettendo man mano i dischetti a riposare su un canovaccio.

Assemblare quindi ciò che si è ottenuto. Farcire i dischetti con il ripieno aggiungendo della mozzarella tagliata a pezzi e del parmigiano. Disporli dentro una teglia ricoperta di carta forno. Cospargere il tutto con besciamella e parmigiano e infornare a 180 gradi fino a quando si comincia a formare la crosticina.

