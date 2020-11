A chi non piace il cioccolato? Questa delizia è tra le più amate in assoluto in tutto il mondo, sia dai grandi, ma specialmente dai bambini. Il cioccolato può essere utilizzato in mille modi, dalle cioccolate calde, alle uova di Pasqua, ai dessert.

Oggi vi proponiamo una ricetta facilissima con il cioccolato: la torta vegana con cioccolato e marmellata per una merenda sana e gustosa. Questa torta non contiene uova o latte animale, e risulterà quindi leggera e adatta anche agli intolleranti. Vediamo come prepararla.

Ingredienti per la torta vegana con cioccolato e marmellata per una merenda sana e gustosa

a) 200 gr di farina 00;

b) 30 gr di cacao in polvere;

c) 50 gr di cioccolato fondente sminuzzato finemente;

d) 1 bustina di lievito per dolci;

e) 70 gr di zucchero;

f) 240 ml di latte vegetale (soia, riso, mandorle…);

g) 50 ml olio di semi;

h) qualche cucchiaio di marmellata o gelatina (es pesche, pere, susine, mele cotogne…);

i) un pizzico di sale.

Procedimento

Il procedimento per creare questa torta è molto semplice. Per prima cosa mischiamo in una ciotola capiente tutti gli ingredienti solidi tranne il cioccolato tritato. Mischiamo quindi la farina, il cacao in polvere, lo zucchero, il lievito e un pizzico di sale. Poi aggiungiamo il latte vegetale e l’olio di semi mescolando energicamente per qualche minuto per evitare la formazione di grumi.

Una volta creato l’impasto, aggiungiamo anche il nostro cioccolato fondente sminuzzato finemente. Versiamo il composto in una teglia per dolci di circa 25 cm di diametro. A questo punto prendiamo un cucchiaio e distribuiamo sulla superficie dell’impasto delle cucchiaiate di marmellata. Ne basteranno all’incirca 5 o 6 su tutta la superficie. La marmellata affonderà durante la cottura e donerà alla torta un cuore tenero e fruttato.

Ora inforniamo a 180° per circa 30 minuti. Poi estraiamola dal forno, attendiamo che si raffreddi, e serviamo. Buona merenda!