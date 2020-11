In caso di ferita la guarigione avviene in genere rapidamente se il taglio è di piccole dimensioni. Ma occorre sempre da un lato limitare le perdite di sangue, e dall’altro la ferita deve essere mantenuta pulita. E questo per evitare il rischio che si possa infettare. Ed allora, come disinfettare le ferite con rimedi naturali? Dato che per curare, per ridurre e per far cicatrizzare le ferite ci sono pure dei rimedi che sono naturali ed alternativi, e che sono rappresentati in prevalenza da tante piante ed oli essenziali.

Ecco come disinfettare le ferite con rimedi naturali

Il tea tree oil: si tratta di un olio essenziale che è noto per le sue proprietà naturali contro le lesioni della pelle. Quelle antibatteriche e cicatrizzanti, infatti, sono le proprietà principali dell’olio essenziale tea tree. Si tratta di un olio naturale che si applica sulla ferita bagnando il cotone o la garza con poche gocce. Il tea tree oil, in particolare, è un rimedio fitoterapico che si acquista in erboristeria, e che viene estratto dalla melaleuca alternifolia.

Ravintsara: al pari del tea tree, l’olio essenziale di ravintsara è un rimedio naturale ed alternativo all’uso dell’acqua ossigenata per le piccole ferite. E se il tea tre ha origini australiane, l’olio essenziale di ravintsara viene estratto invece dalle foglie dell’omonimo albero che cresce nel Madagascar, ed in particolare nella foreste pluviali.

In caso di piccole ferite, ecco come arrestare l’emorragia con questo rimedio alternativo

Prima di disinfettare le piccole ferite, come sopra accennato, è però essenziale prima arrestare eventuali perdite di sangue anche copiose. In tal caso uno dei rimedi naturali è rappresentato da un impacco con l’olio essenziale di elicriso.

Tra le proprietà naturali, infatti, l’elicriso ha quelle antistaminiche, antibatteriche e antinfiammatorie proprio come rimedio alternativo ai problemi cutanei. In boccette, pure l’olio essenziale di elicriso si può trovare e si può acquistare recandosi presso le migliori erboristerie.