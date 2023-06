Rimetti a nuovo i mobili di plastica del giardino con 6 rimedi per sbiancare e togliere le macchie 

È tempo di arredare gli spazi all’aperto per sfruttarli in ogni momento della giornata. Ecco come pulire e rinnovare i mobili in plastica da esterno, per eliminare le macchia gialle e scure più ostinate con dei semplici trucchetti economici.

È arrivato il momento di attrezzare i nostri giardini e terrazzi esterni, per godere pienamente della bella stagione e rilassarci al sole. Non serve possedere grandi metrature, anche i balconi più stretti possono diventare degli angoli paradisiaci con poche decorazioni. Nei negozi specializzati è possibile acquistare mobili strategici che occupano poco spazio ma che sono estremamente funzionali e belli da vedere. Bastano un paio di sedute comode e un piccolo tavolino per approfittare delle belle giornate e sorseggiare una fresca bevanda in pieno relax. Non è necessario comprare le attrezzature ogni anno, per risparmiare dovremo solo conservarli al meglio durante l’inverno, per poi riutilizzarli per la stagione primaverile ed estiva.

Rimetti a nuovo i mobili di plastica del giardino: semplici ingredienti per eliminare sporco e aloni in fretta

Anche con le migliori intenzioni, non sempre è così scontato mantenere i mobili da giardino lindi, a maggior ragione se sono in plastica o materiali simili. Se li scegliamo bianchi, averli candidi come il latte fino alla stagione seguente è un terno al lotto. Se non li preserviamo come vorremmo e li lasciamo sotto il sole e possibili intemperie, è normale che compaiano macchie scure e gialle dappertutto. Una possibile soluzione sarebbe quella di dipingere completamente tavoli, sedie, sgabelli e carrelli in plastica, per coprire gli aloni.

Potremmo scegliere nuovamente il bianco o un colore più estivo e allegro, in linea con il resto dell’arredamento. Ma il problema, comunque, si ripresenterebbe l’anno successivo, allora basterebbe recuperare pochi ingredienti per ripristinare il bianco originale. Rimetti a nuovo i mobili di plastica del giardino utilizzando del comune dentifricio sbiancante e una semplice spazzola a setole morbide. Quindi bagniamo la spazzola con dell’acqua e aggiungiamo il dentifricio, poi strofiniamo sulle macchie e lasciamo agire per 20 minuti prima di risciacquare. Passiamo un panno asciutto e i mobili saranno bianchi più di prima. Un altro rimedio consiste nello strofinare con un panno umido in microfibra dell’alcool nelle parti ingiallite, eventualmente anche diluito con acqua. Il terzo ingrediente per sbiancare è il percarbonato di sodio, ne basteranno 50 gr mescolati all’acqua calda, poi dovremo posizionarli sopra gli aloni e risciacquare.

Sedie e tavoli splendenti

Arriva direttamente dalla cucina il quarto rimedio, ovvero il limone. Tagliamoli a metà e strofiniamoli sui mobili in plastica anneriti e ingialliti, finché non torneranno di nuovo bianchi. In alternativa possiamo versare il succo e acqua calda in uno spruzzino per agevolare il lavoro. Anche l’acido citrico è un ingrediente utile in queste occasioni, usiamone circa 150 gr ogni litro d’acqua e puliamo con questa miscela i mobili in plastica. Immancabile l’aceto di vino bianco, un ottimo alleato che sbianca, aiutiamoci con una spugnetta per strofinarlo sulle macchie e poi passiamo un panno umido.