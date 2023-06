Quando scoprirai il trucco dei giardinieri per far sparire le zanzare tigre in 1 minuto non ci crederai: svolta da urlo in balcone, giardino e casa

Il trucco dei giardinieri per far sparire le zanzare-proiezionidiborsa.it

È considerata dall’ISS uno dei principali insetti invasivi. Negli ultimi anni la zanzare tigre si è diffusa a livello globale perché le sue uova sono resistenti a essicamento e freddo e hanno bisogno di poca acqua stagnante per sopravvivere. Ecco cosa fare quando ci danno noia in casa.

Non importa se ci troviamo a marzo o a novembre, queste zanzare sono presenti tutto l’anno a prescindere dalle condizioni atmosferiche. Sono molto resistenti e danno noia, le loro punture sono spesso dolorose. Nei posti caldi, di mare, nelle zone costiere o nelle isole, si registra la presenza della zanzara tigre anche a dicembre e nei mesi più freddi dell’anno. Questo è un problema.

È diventato normale vedere questi insetti 12 mesi all’anno anche nelle grandi città come Roma, il riscaldamento globale gioca a loro favore. Se nel nostro balcone abbiamo sistemato delle piante, le alte temperature fanno dei ristagni del sottovaso luoghi ideali in cui proliferare. Quale sarebbe il punto debole della zanzara tigre? Così come si abituano facilmente alle condizioni climatiche, soffrono da subito l’ambiente reso ostile. Se abbiamo una casa grande e indipendente i giardinieri solitamente installano trappole ad anidride carbonica per rendere ostile l’ambiente in cui dovrebbero deporre le uova. Si tratta di bombole di CO2 che vengono sistemate a diversi metri dai luoghi più frequentati del giardino. Le zanzare sono attirate ed eliminate creando danni al ciclo di vita delle uova. Queste trappole sono utili per giardini che hanno grandi metrature.

Ricorriamo alla tecnologia

Quando scoprirai il trucco dei giardinieri contro le zanzare non ti resterà che provare. Chi si prende cura del balcone sa che le zanzare tigre possono danneggiare l’ambiente e rendere invivibile lo spazio verde. Per questo nei balconi e nelle terrazze bisognerebbe installare le lampade a LED con le piastrine repellenti o le cartucce a gas. Sono incredibilmente efficaci contro le zanzare comuni ma anche contro le zanzare tigri che hanno una caratteristica insopportabile, pungono anche di giorno. L’aspetto negativo delle lampade è dato dal costo delle ricariche. Quindi evitiamo di tenerle accese tutto il giorno ma stabiliamo delle fasce orarie. Le lampade svolgeranno al meglio il loro lavoro anche in questo modo.

Quando arriva il caldo è possibile spostare all’interno un rimedio solitamente utile contro le zanzare comuni in balcone. Le piante di menta e di lavanda sistemate in camera letto terrebbero lontane le zanzare tigre la notte. Gli odori circoscritti che in esterno non avrebbero effetto, sarebbero utili al chiuso. Proviamo questo rimedio suggerito dai giardinieri, potremmo rimanerne sorpresi.

Quando scoprirai il trucco dei giardinieri lo utilizzerai anche tu

Quando arriva il caldo la presenza delle zanzare tigri aumenta, poi con l’autunno pensiamo che il problema scomparirà. Invece le zanzare continuano a svolazzare e a non farci dormire e ci pungono creando reazioni spesso dolorose. Basta 1 minuto per renderle innocue. Se abbiamo scelto l’essenza che più ci piace per la camera da letto completiamo il lavoro. Le zanzare dovrebbero stare alla larga ma qualcuna potrebbe continuare a darci noia e a tenerci svegli.

Installare una zanzariera nel letto come fosse un baldacchino farebbe scomparire il problema all’istante. È necessaria questa doppia barriera quando abbiamo luoghi molto umidi nelle vicinanze. Pensiamo a un ultimo piano di un edificio che proprio sopra il tetto si trova un terrazzo chiuso e umido. Oppure la tromba dell’ascensore. Sono luoghi in cui vengono deposte le uova e se non vengono fatte disinfestazioni la presenza delle zanzare potrebbe essere davvero problematica. Dobbiamo organizzarci attentamente. Un solo rimedio potrebbe non bastare.