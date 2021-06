Le porte in legno possono rappresentare un dettaglio di grande eleganza in casa. Inoltre, questo materiale, una volta trattato, assicura mobili duraturi e facili da pulire. Tuttavia, una corretta manutenzione diventa importante se non si vuole che col tempo il legno si rovini. Ciò accade soprattutto se il legno è stato verniciato.

Per evitare la comparsa di macchie, difficili da eliminare, e che la vernice si rovini durante la pulizia, si è escogitato un metodo molto efficace e super economico. Si tratta di un rimedio eccellente ed economico per pulire e smacchiare velocemente le porte di legno con un solo ingrediente della cucina. In questo articolo si spiega di cosa si tratta e come utilizzarlo per ottenere risultati perfetti in una sola applicazione.

Un ingrediente che tutti abbiamo in cucina

A volte non si deve andare molto lontano per trovare la soluzione a uno dei tanti problemi casalinghi. Questo era ben chiaro ai nostri avi, che avevano trovato nei rimedi naturali tutte le soluzioni ai loro problemi.

Per quanto riguarda la pulizia del legno trattato, tra i tanti metodi, uno si rivela il più efficace. Si tratta di utilizzare una patata tagliata a metà da passare sulla superficie degli oggetti. Nel caso specifico, il tubero si rivela perfetto per eliminare totalmente le macchie dalle porte di casa, ma anche dagli sportelli della cucina o altri suppellettili in legno. La patata assorbe lo sporco, evitando al contempo di rovinare la vernice protettiva. Vediamo come utilizzarla.

Per pulire le porte in legno di casa sarà sufficiente tagliare una patata media a metà. Prendiamo una metà e cominciamo a strofinare la parte interna su tutta la superficie della porta. Vedremo scomparire le macchie, che verranno assorbite dalla polpa della patata.

Successivamente, con un panno morbido leggermente umido, diamo una seconda passata alla porta. Trattiamo con la patata tutti gli angoli e gli interstizi. Non tralasciamo nemmeno la maniglia e la toppa di inserimento della chiave. Se la porta presenta dei vetri, basterà pulirli utilizzando uno spray apposito o una delle numerose ricette casalinghe. Una di queste si può trovare in questo articolo.