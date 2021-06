Secoli fa le sedie erano simbolo di regalità e potere. In Egitto i troni erano realizzati con materiali di pregio, rifiniti con decorazioni e raffigurazioni. Fino al 1400 circa, le sedie erano riservate al clero o all’aristocrazia, collegandosi alla simbologia antica. Negli ultimi decenni la moda ha dato il via ad innumerevoli stili e forme, ma quelle antiche e classiche suscitano sempre un grande fascino. Molti tengono conservati sedie di nonni e avi, anche mal ridotte, sperando un giorno di poterle rimodernare e riutilizzare in casa. Oppure si lasciano nascosti perché non sono più di moda o di gradimento. Qualsiasi sia la ragione esiste sempre la possibilità di effettuare un restyling di sicuro successo.

Vediamo come rinnovare le vecchie sedie di legno se non sono in buone condizioni per dare un tocco di colore in casa e balcone

Dipingere con stile

Se una sedia di legno appare rovinata o è di un colore che stona con il resto della casa, la soluzione migliore è dipingerla. Il primo step è lavare alla perfezione tutta la superficie e lasciare asciugare. Poi si dovrà togliere il precedente strato di pittura, o ciò che resta con della carta vetrata. Il risultato che bisogna ottenere è un piano liscio, per creare una base levigata. Se si notano buchi o fessure, riempirle con dello stucco. Una volta che sarà rimossa tutta la polvere creata, dipingere con un colore vivace o bianco effetto shabby, proteggendo il pavimento con un giornale o telo. Fare più passate, per coprire completamente il legno e solo alla fine applicare un fissativo e protettivo trasparente, soprattutto se si vuole posizionare in giardino.

Usare un bel tessuto

Oltre la vernice o le bombolette spray, per coprire i difetti delle sedie si può ricorrere al tessuto. Prendere le misure direttamente sulla sedia, lasciando alcuni centimetri in più. Fissare la stoffa per ogni parte della sedia con della colla a caldo, avendo cura di fare le giuste pieghe negli angoli. Se rimane tessuto in eccesso, eliminarlo con l’aiuto di un taglierino.

