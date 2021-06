Spesso capita che se un frutto è acerbo non lo mangiamo e aspettiamo che maturi oppure lo buttiamo. In realtà ci possono essere dell’idee alternative che possono rivelarsi molto gustose in cucina.

Nelle prossime righe descriveremo una ricetta molto particolare che ci permetterà di sfruttare dei fichi acerbi e servire un piatto buonissimo. Ecco la gustosissima ricetta facile economica e veloce per cucinare i fichi acerbi e servire un piatto da leccarsi i baffi.

Secondo gli Esperti di cucina, i fichi acerbi possono essere cucinati in una frittata i cui ingredienti, per due persone, sono i seguenti. Servono 6 fichi acerbi, poi sale e pepe quanto basta.

Inoltre, basilico greco, 1 scalogno, 4 uova e 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva. La preparazione non è molto lunga servono infatti appena 10 minuti e altri 10 di cottura.

I passaggi per preparare questo piatto particolare

Passando alla preparazione del piatto, per prima cosa è necessario lavare i fichi ed eliminare il picciolo. Poi si devono tagliare in circa 6 parti e terminato ciò si può cominciare a preparare la padella.

Infatti, bisogna prendere una padella di 24 cm e versare dell’olio evo e aggiungere lo scalogno ben tritato e soffriggere per circa 2 minuti. Fatto ciò, bisogna aggiungere i fichi acerbi tagliati con un poco di sale e lasciare cuocere fin quando non diventano belli morbidi.

Nel frattempo, si possono rompere le 4 uova in un piatto e unire il basilico greco, il pepe ed il sale sbattendo le uova per un poco.

Una volta che i fichi saranno teneri si dovranno aggiungere le uova sbattute e cuocere per un tempo massimo di circa 5-6 minuti. Si può anche attendere fino a quando non si vedrà l’uovo rappreso totalmente.

Ultimo step prima di servire il tutto a tavola

Infine, l’ultimo step è girare la frittata con l’aiuto di un piatto e cuocere per altri 5 minuti. Trascorso questo tempo, si può togliere la frittata dal fuoco e servire questo piatto estremamente particolare. Ecco la gustosissima ricetta facile economica e veloce per cucinare i fichi acerbi e servire un piatto da leccarsi i baffi.

