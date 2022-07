Rimedi per attenuare e prevenire le rughe del viso profonde in modo naturale

Il sogno di molte donne è mantenere una pelle liscia e levigata, soprattutto in viso non vorremmo che i segni del tempo arrivassero precocemente. Non è possibile usare una gomma e cancellare le rughe, solo con interventi estremi, probabilmente è possibile eliminarle del tutto.

Ma non tutti sono disposti a sottoporsi a interventi chirurgici, per migliorare l’aspetto e cercare di prevenire l’arrivo di altre rughe potremo affidarci a dei rimedi naturali. Anche chi è più giovane potrebbe evitare l’invecchiamento precoce dell’epidermide mettendo in pratica delle buone abitudini. Dedicare pochi minuti al giorno per la cura della pelle non riguarda solo chi ha 20 o 30 anni, anche le over 40 dovrebbero seguire certi utili accorgimenti.

Rimedi per attenuare e prevenire le rughe del viso in modo naturale

Siamo in piena estate ed è in corso una vera e propria gara a chi ha la pelle più abbronzata e dorata, ma attenzione all’esposizione al sole. Oltre alla normale perdita di collagene, e quindi di elasticità, le radiazioni solari potrebbero compromettere gli strati di pelle, favorendo l’invecchiamento e la comparsa di rughe.

Quindi, se non vogliamo ritrovarci piene di rughe, mettiamoci al sole in modo graduale, usando una crema protettiva ed evitando le ore più calde. Contrastiamo l’invecchiamento cutaneo, poi, con l’alimentazione, uno strumento importantissimo che potrebbe aiutarci a mantenere in salute anche la nostra pelle. Facciamo il pieno di vitamine, sali minerali e acidi grassi omega 3 con cibi antiossidanti che contrastano i radicali liberi. Mentre scartiamo le pietanze ricche di grassi, alcolici, bevande piene di zucchero., inoltre, l’importanza dell’idratazione.

Non solo alimentazione sana

Oltre a seguire un’alimentazione sana, esistono altri semplici rimedi per attenuare e prevenire le rughe del viso. Effettuiamo mattina e sera tutti i passaggi per pulire e idratare il viso, con prodotti adatti al nostro tipo di pelle, poi dedichiamo qualche coccola in più.

Ad esempio, molti oli vegetali sembrano avere una certa efficacia contro le rughe e la loro formazione, perché ricchi di antiossidanti. Optiamo per quello d’Argan o di cocco, pieno di vitamine e ideali per comporre maschere e creme fai da te anti age.

Contiene una miniera di vitamina E l’olio di avocado, che favorirebbe la produzione di collagene. Quello di rosa mosqueta, invece, contiene vitamine A e C. Creiamo degli impacchi con degli ingredienti naturali, come miele e farina di mandorle che dona un aspetto più giovane alla pelle.

Infine, potremo contrastare le rughe profonde, anche del collo, con oli estratti da erbe officinali. Possiamo utilizzare, ad esempio, l’enotera e la portulaca, dalle proprietà idratanti e leviganti.

