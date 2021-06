Le emozioni sono un meccanismo evolutivo incredibile. Esse ci aiutano nella vita quotidiana. Ci fanno scappare dal pericolo o andare incontro a qualcosa di piacevole. Ci salvano in molte occasioni e ci rendono assertivi e risoluti. Sono davvero essenziali per la nostra salute.

Secondo molti studiosi esisterebbe una vastissima gamma di emozioni. Da quelle primarie a quelle secondarie. Da alcune più immediate ad altre che hanno bisogno di una riflessione maggiore.

Un’emozione particolare è senz’altro la rabbia. Come le sue “colleghe” riveste un’importanza capitale. A volte, però, può essere smodata e può provocare danni seri.

In alcuni casi questa emozione si può esprimere in maniera sbagliata e distruttiva, ecco come controllare e gestire la rabbia nel migliore dei modi.

Aggressività patologica

A cosa serve la rabbia? A far valere le nostre ragioni. Essa, infatti, ha un correlato razionale ben preciso. Se qualcuno ci fa un torto o ci ferisce, è normale essere arrabbiati con lui. Tale sentimento ci dà la forza di affrontare l’altro e di comunicare il nostro disappunto o malessere.

Un comportamento rabbioso è sovrapponibile ad uno aggressivo.

L’aggressività, inoltre, in alcuni casi può essere patologica. In particolare, quando è troppo potente o quando è rivolta a persone che non ci hanno recato alcuna offesa.

Calmare e gestire la rabbia

Esistono diversi metodi per tenere sotto controllo la rabbia. Innanzitutto, è importante concedersi uno spazio di riflessione. Cosa c’è che non va? Cosa bisogna cambiare? Come mai si sperimenta una rabbia così forte? Uno psicologo può aiutarci con la sua professionalità.

Per fortuna, però, si possono usare anche delle strategie fai da te.

Si può usare l’umorismo e ridere di cose che ci fanno arrabbiare.

Si può dare meno importanza a determinate situazioni.

Un altro trucco è praticare attività fisica e sublimare le tensioni.

Col tempo, inoltre, si può diventare più autocoscienti e arrivare a riconoscere i prodromi di uno scoppio d’ira incontrollato. In tal caso sarà più facile allontanarsi da una certa situazione.