Molti preparano risotti o lasagne ma è il riso cucinato in questo modo veloce e sfizioso il vero protagonista di primavera ed estate

L’insalata di riso è un tipico primo o antipasto che si prepara e si serve durante il periodo estivo. Fresco e leggero, è sicuramente perfetto per allietare scampagnate, ma anche pasti veloci al mare. Esistono moltissimi modi per cucinare l’insalata di riso, uno più interessante dell’altro. Il riso, infatti, è un ingrediente molto versatile che si presta a diverse preparazioni, dai risotti con le pere fino alle ricette più sofisticate. Molti preparano risotti o lasagne ma è il riso freddo il vero protagonista della stagione calda. Oggi si andrà a vedere un’insalata di riso preparata in modo più scenografico del solito. La preparazione è semplice, ma anche veloce. Sarà sufficiente avere a disposizione i classici ingredienti per l’insalata di riso e dei peperoni.

Ingredienti per 5 persone

200 g di riso;

5 peperoni medi;

200 g di Groviera;

200 g di speck a cubetti;

79 g di olive senza nocciolo;

4 cucchiai di succo di limone;

olio EVO, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Per prima cosa bisognerà dedicarsi al riso mettendolo a cuocere in una pentola dai bordi alti piena di acqua salata. Non bisognerà farlo diventare troppo morbido, meglio preferirlo leggermente al dente. Lasciare raffreddare il riso e, intanto, procurarsi una ciotola abbondante. In questo contenitore inserire il succo di limone con un po’ di sale e olio per formare una salsa che sarà perfetta per condire il riso.

A questo punto, aggiungere al riso i cubetti dello speck, la Groviera tagliata a pezzi sottili e le olive intere o a rondelle. Prendere i peperoni e tagliare la parte superiore eliminando, poi, semi e fili bianchi. Prima di essere riempiti con il riso, bisognerà farli cuocere per circa un quarto d’ora in forno preriscaldato a 180 gradi. La calotta dei peperoni potrà essere aggiunta, dopo averla tagliata, al condimento del riso. Mescolare il tutto prima di distribuirlo all’interno dei peperoni. A questo punto saranno pronti per essere serviti in tavola.

Conservazione

Per conservare questa particolare insalata di riso sarà sufficiente sistemarla all’interno del frigorifero. Si conserverà per un paio di giorni, ma si consiglia di consumarla sempre a temperatura ambiente e non troppo fredda.

