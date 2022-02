Oramai la primavera è alle porte e allora perché non abbellire giardini e terrazze con i colori della moda. Questa primavera le tendenze femminili ci indicano tre colori soprattutto: il giallo, l’azzurro e il bianco. Potremmo cominciare dal primo con alcune piante, che si prestano bene a fiorire prima.

Due piante indispensabili

Si sa che al Sud Italia le temperature anticipano sempre la stagione dei fiori, poi segue il Centro e il Nord. Intanto, siamo ancora in tempo per poter mettere in vaso il rosmarino. Una pianta molto utile in cucina per dar sapore agli arrosti. Molti insetti non amano il suo odore che diventa un repellente naturale. Per rendere più efficace questa barriera, sistemiamo pure il rosmarino insieme ad altre piante aromatiche.

Una di queste potrebbe essere l’alloro. Si può ben utilizzare in cucina per diverse preparazioni e anch’essa protegge le abitazioni dagli insetti. La sua versatilità la rende utile per creare delle siepi impenetrabili. Molti preferiscono portar via gli sguardi indiscreti dai loro giardini, cosa fattibile con l’alloro. Inoltre bruciare in casa una foglia di alloro secca, tiene via gli insetti e scaccia il malocchio, si dice.

Ora, riempiamo terrazzi e balconi di fiori con questo colore di moda in primavera e in estate nel guardaroba ma anche nel giardino

Quest’anno di moda sarà il giallo in tutte le sue versioni. Lo si porterà come colore dell’allegria e della buona sorte. Riempiamo terrazzi e balconi di fiori con questo colore, ma anche i giardini. Anzi forse sono proprio questi ultimi che possono ospitare il primo giallo del periodo. La mimosa infatti nasce dopo la prima metà di febbraio, temperature permettendo, soprattutto al Sud. Quando spuntano i suoi fiorellini gialli è una vera esplosione di colori. Inoltre, la sua tinta non dà fastidio alla vista ed è ben augurante. Non a caso è la pianta scelta per rappresentare l’8 marzo, la Festa della Donna.

Un’altra pianta che fiorisce in giallo a marzo è la forsizia. Molto utilizzata in giardino, ultimamente le si preferiscono piante di altre zone del pianeta. Invece sarebbe da riscoprire, perché è molto resistente, non ha problemi di annaffiatura e fiorisce da sola a fine inverno. Al momento della fioritura i suoi fiorellini gialli diventano come un invito a festa, donando un senso di allegria.

La mahonia è un’altra pianta che sboccia nell’ultima parte dell’inverno. Pianta forte a cui il freddo e il caldo le fanno ben poco. Fiorisce con tanti fiorellini giallo oro, che si staccano bene dalle foglie dal verde intenso. Un arbusto che può crescere sia in terra come in vaso.

Con queste tre differenti colorazioni di giallo, avremo giardini e balconi spettacolari e alla moda.