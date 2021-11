Ecco 4 idee gustosissime su come farcire i pancake a colazione in modo sano per un’esplosione di piacere a inizio giornata

Protagoniste assolute dei brunch, ma anche pietanze amate dagli sportivi, queste particolari tortine sono la delizia di tutti i palati. Tipicamente consumate durante la prima colazione, specialmente nell’America Settentrionale e negli Stati Uniti, possono essere farcite con ogni cosa che ci viene in mente.

Stiamo parlando dei pancake! Buonissimi e dolcissimi vanno a nozze con lo sciroppo d’acero, che è poi anche l’abbinamento con cui nascono e il più famoso. Negli Stati Uniti si chiamano anche hotcake e si mangiano durante il Martedì Grasso. Gli ingredienti per la preparazione sono quelli delle crêpes francesi, anche se i pancake sono più alti e spessi.

La loro fama li precede. Sono diventati un piatto internazionale che può essere mangiato in ogni momento della giornata, fatto con ogni farina possibile e abbinato con ogni ingrediente che preferiamo.

Vediamo allora 4 idee gustosissime su come farcire i pancake a colazione in modo sano per un’esplosione di piacere a inizio giornata.

Se vogliamo una versione proteica usiamo gli albumi al posto dell’uovo intero, mentre per una più dietetica eliminiamo il burro e usiamo acqua e olio di semi

La versione classica, american e super golosa con sciroppo d’acero e frutti di bosco. La ricetta è quella classica con farina, burro, latte, un pizzico di sale, zucchero e uova. Il composto, come quello delle crêpes, non deve avere grumi. Una volta fatto, versiamolo su una padella antiaderente abbastanza alta e appena un lato è pronto, giriamo per cuocere l’altro. Una volta pronti li mettiamo uno sopra l’altro, abbondante sciroppo d’acero e poi mirtilli, lamponi e fragoline a volontà. Possiamo farcire anche con della panna montata fatta in casa. Un’altra alternativa molto american è gustarli con il burro di arachidi, o volendo anche di anacardi. Una ricetta super golosa per grandi e piccini!

Pancake proteici con pere e cacao. In questo caso la versione è più fit e adatta ad una colazione o a una merenda pre-allenamento. Nell’impasto vengono usati solo gli albumi per rendere i pancake per l’appunto più proteici. Per guarnirli prepariamo una pera da cuocere al forno e nel frattempo al microonde facciamo andare cacao amaro, un poco di latte di avena, un albume e un quadretto di cioccolata fondente. Serviamo i pancake con la salsa al cioccolato fondente e la pera cotta vicino. L’unione di questi tre ingredienti sarà spaziale.

Dietetici all’acqua con frutta secca. In questo caso usiamo farina integrale, acqua, latte e al posto del burro un cucchiaino di olio di semi. Eliminiamo anche lo zucchero. Per chi preferisce cominciare la mattinata senza esagerare con le calorie ma avendo comunque il giusto apporto energetico, questa ricetta è perfetta. Accompagniamo i nostri pancake con dello yogurt greco magro e un po’ di frutta secca, o fresca a piacimento.

Infine un’alternativa delicious con farina di avena, ricotta e miele. Questa ricetta è più internazionale e adatta a tutti i palati, anche quelli dei bambini. Al posto della farina normale usiamo quella di avena e sostituiamo il latte classico con una tipologia vegetale (che sia riso, soia, mandorla). Facciamo la nostra pila di dolcetti e aggiungiamo miele e ricotta per far partire la giornata con il sorriso.