Un Natale all’insegna del riciclo è più amico dell’ambiente, ma anche del portafoglio. Dunque, chi butta le capsule del caffè prima di Natale sbaglia di grosso, ecco come riciclarle per creare una scintillante ghirlanda.

Un felice Natale anche per l’ambiente

Ogni anno a Natale si buttano via un sacco di risorse preziose. Da un lato c’è lo spreco alimentare, dall’altro lato tutte le decorazioni natalizie che finiscono nel cestino dopo le Feste.

Come fare allora per augurare un felice Natale anche al Pianeta? Per fortuna esistono tante idee di riciclo creativo, che permettono anche di risparmiare soldi.

Ma non solo: si tratta persino di un’ottima occasione per trascorrere del tempo in famiglia. Non c’è niente di più rilassante, infatti, che riunirsi per fare un lavoretto natalizio!

Le bottiglie di plastica, per esempio, possono trasformarsi in graziose decorazioni per l’albero. Alcune idee sono anche ottime per un pensierino da regalare: uno scarto che altrimenti butteremmo diventa un profumatore molto carino per armadi e cassetti.

Insomma, i rifiuti non mancano, la fantasia nemmeno. Ecco dunque come procedere per creare una ghirlanda da appendere alla porta.

Le capsule delle macchinette del caffè sono perfette per creare decorazioni natalizie. Infatti hanno spesso un colore metallizzato, adatto per ottenere un effetto scintillante.

Ecco come sfruttarle:

lavare e conservare le capsule;

schiacciare ogni capsula aiutandosi con un martello o un oggetto pesante;

facoltativamente si possono dipingere le capsule o decorarle con i glitter;

con una pinza o con le dita, premere i bordi delle capsule come per piegarle a metà, in modo da ottenere la forma di un petalo;

tagliare un quadratino di cartone di circa 1 cm di diametro;

applicare della colla liquida al centro del cartoncino;

incollare cinque petali al cartoncino, in modo da ottenere un fiore;

facoltativamente, incollare una perlina o un bottone al centro del fiore;

procurarsi un supporto di forma circolare, o costruirlo col cartone, col fil di ferro o con una vecchia gruccia appendiabiti;

incollare i fiorellini al supporto;

volendo si possono alternare i fiori a pigne o rametti.

Non resta che appendere la ghirlanda alla porta e godersi lo spirito natalizio!

