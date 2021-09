Attenzione ai rincari della luce perché questa mossa killer fa schizzare la bolletta alle stelle

Il costo della luce è una voce di spesa che incide sempre più sui conti delle famiglie italiane e, a quanto pare, non ci sono buone notizie in arrivo. Pare infatti che potrebbe esserci un’impennata dei costi di quasi 1.300 euro a famiglia dalla prossima stagione, anche se sono previste misure di sostegno. Ma prima ancora di parlare di macroeconomia, sarebbe opportuno, piuttosto, fare una piccola riflessione sull’economia domestica. Quanto siamo attenti alle mosse che compiamo dentro casa e, soprattutto, quanto siamo consapevoli dei loro costi? Nel corso dell’articolo metteremo in evidenza delle scelte che potrebbero davvero pesare sulle spese di casa ma che molti compiono inconsapevolmente.

Regole di base

Va da sé che le luci devono essere usate con parsimonia facendo attenzione a non dimenticarne di accese in giro, banale ma determinante. Ma cosa vuol dire spento? Per qualche misteriosa ragione tendiamo a credere che un elettrodomestico inutilizzato non stia effettivamente consumando energia. Ma di fatto, un dispositivo elettrico può considerarsi spento solo quando non è collegato alla corrente, altrimenti è detto in fase di stand-by. Questo non vale solo per il ben noto pallino rosso della televisione ma anche per microonde, radio, sveglie, stereo, caricabatteria, pc e molto altro. Sembra una banalità ma staccare i dispositivi quando non utilizzati può far risparmiare più di qualche buon soldo.

Attenzione ai rincari della luce perché queste mosse killer fanno schizzare la bolletta alle stelle

Fin qui tutto molto semplice. Passiamo dunque all’utilizzo degli elettrodomestici e del perché proprio con questi dovremmo avere maggiore prudenza. Nella maggior parte delle case, circa due terzi del consumo energetico proviene da lavatrice, forno e lavastoviglie e, pertanto farne un uso scorretto aumenta il costo della bolletta. È indispensabile utilizzare programmi a pieno carico e che magari richiedano un tempo maggiore a fronte di temperature più basse.

Il trucco del risparmio

Negli elettrodomestici di nuova generazione questi programmi sono bene in evidenza, ma è proprio qui l’errore che molti compiono pensando non sia necessario un rinnovo. Infatti, sempre più nel tempo, i vecchi elettrodomestici di bassa classe energetica saranno una vera e propria mannaia sui nostri risparmi se non modernizzati. Per il frigo, ad esempio, che rimane attaccato tutto il giorno e tutto l’anno è fortemente consigliato l’acquisto di un modello classe A secondo le nuove classi energetiche. Sebbene possano apparire più costosi, l’investimento sarà ripagato in breve dato che il risparmio energetico può arrivare a decine di euro in bolletta. Inoltre, come abbiamo visto recentemente, sempre più saranno penalizzati coloro che non favoriscono la svolta ecologica e scelte più sostenibili. Pertanto, attenzione ai rincari della luce perché questa mossa killer fa schizzare la bolletta alle stelle.

